Tecnologia inédita que tirou gol da Croácia envolve chip integrado na bola oficial da Copa

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Lance mais polêmico da Copa do Mundo 2026 até o momento, o gol anulado da Croácia contra Portugal, que levaria a partida da segunda fase à prorrogação, foi invalidado graças a uma tecnologia inédita implementada pela Adidas, fornecedora da bola oficial do Mundial, cujo objetivo é auxiliar a arbitragem.



Batizada de Trionda, expressão em espanhol que significa "três ondas", a bola oficial da Copa do Mundo traz um chip com um sensor de unidade de medição inercial de 500Hz capaz de captar com precisão cada detalhe de seu movimento.



A tecnologia envia informações em tempo real ao árbitro de vídeo (VAR), oferecendo dados mais precisos para auxiliar a arbitragem na tomada de decisões, especialmente em lances de impedimento, toque de mão e pênaltis.





Segundo a Fifa, uma série de testes em estádios foi realizada entre 2020 e 2022 para garantir a precisão dos dados da bola conectada e a integração perfeita com os sistemas de VAR.



O sensor está localizado dentro de uma camada especialmente criada em um dos quatro painéis que compõem a bola, em vez de um sistema central fixado por um sistema de suspensão.



O lance aconteceu aos 58 minutos do segundo tempo. A Croácia perdia por 2 a 1 quando o zagueiro Gvardiol apareceu na área para empurrar para as redes. O árbitro norueguês Espen Eskås foi chamado ao VAR para analisar o lance e assinalou impedimento, indicando que a bola desviou em Matanovic antes de chegar em Pasalic, que, impedido, deu a assistência.



A transmissão mostrou um gráfico similar ao de um batimento cardíaco para mostrar que houve uma oscilação no sensor no momento que a bola passa por Matanovic.



O lance causou revolta nos croatas, mas a Fifa emitiu um comunicado endossando a decisão da arbitragem. "Dados da Tecnologia de Bola Conectada" - o sistema de chip da bola - "comprovaram que houve contato" por parte de Matanovic "na construção da jogada do gol", e "o árbitro corretamente assinalou o impedimento e anulou o gol".

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