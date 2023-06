Tekken 8 abre inscrições para teste fechado; saiba como participar

A- A+

A Bandai Namco anunciou a abertura do Teste de Rede Fechada (TRF) de Tekken 8, disponível para os jogadores interessados em conhecer as mecânicas do jogo, os estilos de combate dos 16 personagens disponíveis e ainda auxiliar no sistema de partida ranqueada do game.

O título ainda não tem data de lançamento confirmada, mas está previsto para o começo de 2024, saindo para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S e PC via Steam.

Para que serve o Teste de Rede Fechada em Tekken 8?

O TRF vem com o objetivo de realizar testes em ferramentas específicas do jogo, nas quais a desenvolvedora deseja medir o desempenho durante o uso. No caso do Tekken 8, uma das principais metas é a de testar a novidade do cross-play e o pareamento entre plataformas.

Segundo a Bandai, durante o TRF, "os jogadores poderão experimentar 'Partidas Ranqueadas' e farão sua parte ajudando nos ajustes de mecânicas chaves e recursos desta sequência".

Como funciona e como ingressar no Teste de rede fechada do Tekken 8?

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário na página oficial do game, indicando e-mail, plataforma que deseja receber o acesso do teste e o país. Após o preenchimento, o usuário receberá todas as informações sobre como participar pelo e-mail fornecido, no dia 21 de julho, data de início das semanas de teste.

O TRF está dividido em duas semanas: a Semana 1 é voltada para os jogadores exclusivos do PlayStation 5, que começarão a realizar as avaliações do jogo. Essa semana começa às 5h do dia 21 e irá até o dia 31 de julho, às 4h.

Já os usuários da Semana 2, na qual as plataformas do Xbox e PC se juntam à do PS5, terão acesso ao teste a partir das 5h do dia 28 de julho até as 4h do dia 31 do mesmo mês. Vale ressaltar que os jogadores que se registrarem para a Semana 1 de testes no Playstation 5 estarão aptos a participarem da sessão da Semana 2.

Personagens e cenários

Segundo a Bandai, o novo jogo promete um estilo de luta muito mais agressivo do que os títulos anteriores, que poderão ser conferidos durante o TRF. Ao todo, 16 personagens (Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack 8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang e Bryan) participarão das semanas.

Além deles, cinco cenários estarão disponíveis para os testes: Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum e Arena.

