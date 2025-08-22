Tem sorteio? Quais as datas? Saiba tudo sobre as quartas de final da Libertadores e Sul-Americana
Duelos começam no dia 16 de setembro
Os duelos pelas quartas de final tanto da Copa Libertadores como da Sul-Americana acontecerão entre a segunda e terceira semana do próximo mês, de 16 a 24 de setembro. O sorteio que define o chaveamento das competições ocorreu em junho, com isso fica pré-estabelecida a ordem dos confrontos seguintes.
Todas as datas dos duelos da próxima fase ainda não foram confirmadas pela Conmebol, mas entre os brasileiros, o Flamengo, que passou pelo Internacional, já tem o confronto com o Estudiantes-ARG pela Libertadores marcado para os dias 16 (ida) e 23 (volta), ambos em uma terça-feira, às 21h.
Além do rubro-negro, o São Paulo, que venceu o Atlético Nacional-COL nos pênaltis por 4 a 3, após empatar em 1 a 1 no agregado, e o rival Palmeiras, que despachou o Universitario-PER (4 a 0 no agregado), são os outros brasileiros que continuam na Libertadores. Mas as equipes paulistas ainda não têm a data para o jogo definida.
Enquanto o tricolor paulista enfrentará a LDU-EQU que passou pelo Botafogo nesta quinta-feira, o alviverde enfrentará o River Plate-ARG. O argentino Velez, que passou pelo Fortaleza (2 a 0) e vai encarar o compatriota Racing, também não está com data definida do próximo confronto.
Leia também
• CBF pede punição severa para envolvidos em confusão em Independiente x Universidad de Chile
• Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio
• São Paulo vence Atlético Nacional nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores
Já pela Sul-Americana, o Fluminense passou com tranquilidade pelo América de Cali-COL (4 a 1) e enfrenta o Lanús-ARG que despachou o compatriota Central Córdoba-ARG nas penalidades. O Atlético-MG saiu atrás no jogo de ida contra o Godoy Cruz, mas além de virar o placar na primeira partida, na Arena MRV, foi superior e não correu riscos na volta, no Estadio Malvinas Argentinas, nesta quinta-feira.
A Commebol ainda não oficializou como procederia no confronto entre o Universidad de Chile (CHI) ou Independiente (ARG) após a confusão que levou mais de dez pessoas para a UTI. Com isso, é o único confronto em aberto.
O regulamento segue o mesmo padrão estabelecido nas oitavas de final: o mando de campo do primeiro e segundo jogos são determinadas pela campanha na fase de grupos (o melhor tem direito ao segundo jogo em casa). Já os confrontos são definidos em partidas de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, a vaga é decidida nas cobranças de pênaltis.
Confira os jogos das quartas de final da Libertadores
São Paulo x LDU (EQU)
River Plate (ARG)x Palmeiras
Vélez Sarsfield (ARG) x Racing Club (ARG)
Estudiantes (ARG) x Flamengo
Confira os jogos das quartas de final da Sul-Americana
Alianza Lima (PER) x Universidad de Chile (CHI) ou Independiente (ARG)
Fluminense Lanús (ARG)
Bolívar (BOL) x Atlético-MG
Once Caldas (COL) x Independiente del Valle (ECU)
A decisão da Copa Libertadores está programada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima. Já a final da Sul-Americana será no dia 22, de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.