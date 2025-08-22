A- A+

FUTEBOL Tem sorteio? Quais as datas? Saiba tudo sobre as quartas de final da Libertadores e Sul-Americana Duelos começam no dia 16 de setembro

Os duelos pelas quartas de final tanto da Copa Libertadores como da Sul-Americana acontecerão entre a segunda e terceira semana do próximo mês, de 16 a 24 de setembro. O sorteio que define o chaveamento das competições ocorreu em junho, com isso fica pré-estabelecida a ordem dos confrontos seguintes.



Todas as datas dos duelos da próxima fase ainda não foram confirmadas pela Conmebol, mas entre os brasileiros, o Flamengo, que passou pelo Internacional, já tem o confronto com o Estudiantes-ARG pela Libertadores marcado para os dias 16 (ida) e 23 (volta), ambos em uma terça-feira, às 21h.

Além do rubro-negro, o São Paulo, que venceu o Atlético Nacional-COL nos pênaltis por 4 a 3, após empatar em 1 a 1 no agregado, e o rival Palmeiras, que despachou o Universitario-PER (4 a 0 no agregado), são os outros brasileiros que continuam na Libertadores. Mas as equipes paulistas ainda não têm a data para o jogo definida.

Enquanto o tricolor paulista enfrentará a LDU-EQU que passou pelo Botafogo nesta quinta-feira, o alviverde enfrentará o River Plate-ARG. O argentino Velez, que passou pelo Fortaleza (2 a 0) e vai encarar o compatriota Racing, também não está com data definida do próximo confronto.





Já pela Sul-Americana, o Fluminense passou com tranquilidade pelo América de Cali-COL (4 a 1) e enfrenta o Lanús-ARG que despachou o compatriota Central Córdoba-ARG nas penalidades. O Atlético-MG saiu atrás no jogo de ida contra o Godoy Cruz, mas além de virar o placar na primeira partida, na Arena MRV, foi superior e não correu riscos na volta, no Estadio Malvinas Argentinas, nesta quinta-feira.

A Commebol ainda não oficializou como procederia no confronto entre o Universidad de Chile (CHI) ou Independiente (ARG) após a confusão que levou mais de dez pessoas para a UTI. Com isso, é o único confronto em aberto.

O regulamento segue o mesmo padrão estabelecido nas oitavas de final: o mando de campo do primeiro e segundo jogos são determinadas pela campanha na fase de grupos (o melhor tem direito ao segundo jogo em casa). Já os confrontos são definidos em partidas de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, a vaga é decidida nas cobranças de pênaltis.

Confira os jogos das quartas de final da Libertadores

São Paulo x LDU (EQU)

River Plate (ARG)x Palmeiras

Vélez Sarsfield (ARG) x Racing Club (ARG)

Estudiantes (ARG) x Flamengo

Confira os jogos das quartas de final da Sul-Americana

Alianza Lima (PER) x Universidad de Chile (CHI) ou Independiente (ARG)

Fluminense Lanús (ARG)

Bolívar (BOL) x Atlético-MG

Once Caldas (COL) x Independiente del Valle (ECU)

A decisão da Copa Libertadores está programada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima. Já a final da Sul-Americana será no dia 22, de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Veja também