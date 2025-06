A- A+

FUTEBOL Tem vaga no seu time? Estrela de "The Last of Us" viraliza com boa atuação em partida com ex-astros Bella Ramsey foi uma das convidadas da edição 2025 do Soccer Aid, partida beneficente organizada pela Unicef

Quem assiste à série The Last of Us se acostumou a ver Bella Ramsey, no papel da protagonista Ellie, correndo de zumbis, pegando em armas e vivendo momentos perigosos em um mundo pós-apocalíptico. Na segunda-feira, porém, a atriz inglesa apareceu correndo nos gramados: a boa atuação no Soccer Aid, evento beneficente da Unicef do qual foi uma das convidadas, viralizou nas redes sociais.

Nascida em Nottingham, a atriz de 21 anos integrou o time Inglaterra, que enfrentou o time Mundo. Iniciou a partida como ponta-esquerda, ao lado de lendas do futebol inglês como Wayne Rooney, Michael Carrick, Gary Neville e Joe Hart.





Nos vídeos da partida, Ramsey impressiona pela fisicalidade e verticalidade de seu jogo, mesmo atuando com pé trocado. Em vários deles, aparece desarmando rivais e acionando contra-ataques na velocidade — muitos deles com Rooney — e em passes longos. Assista:

Bella Ramsey tiene mas criterio para jugar al futbol que sarachi y fabra juntos kjsksjs pic.twitter.com/mF2ByqSWbX — Davit (@DavidBa6386) June 15, 2025

Infleizmente para Bella, o time Inglaterra saiu derrotado. As estrelas do mundo fizeram 5 a 4 com quatro gols de Carlos Tévez (quatro vezes) e um do rapper Big Zuu. Os ingleses marcaram com Rooney, Toni Duggan e Defoe (duas vezes).

Veja também