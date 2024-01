A- A+

Futebol "Temos cinco jogos para definir nossa sobrevivência", prega Toty em reta final do Estadual Santa Cruz está na quinta posição, com seis pontos, e briga para ao menos garantir a vaga na Série D em 2025

As derrotas seguidas em clássicos, diante de Sport e Náutico, ambas por 2x1, ainda não foram completamente esquecidas no Arruda. Os tropeços acenderam a luz de alerta no Santa Cruz para os jogos restantes da primeira fase do Campeonato Pernambuco. Foco total para conseguir o desempenho necessário e, ao menos, garantir um lugar na Série D de 2025.

“Foi difícil digerir os dois jogos. Da forma que foi, como perdemos. Doeu demais. Não foi por falta de trabalho. Infelizmente, os gols que tomamos foi por culpa nossa. Isso é mais doloroso. Se fosse algo que tivesse surpreendido a gente, mas era algo que trabalhávamos”, afirmou o lateral-direito Toty.

“Mas isso não pode baixar nossa guarda, esquecendo da nossa qualidade, o que podemos fazer. Temos cinco jogos para definir nossa situação de sobrevivência na competição. Não tem algo perdido. Todos mudaram a chave”, completou.

Para conseguir uma vaga para a Série D de 2025, o Santa Cruz precisa ser campeão estadual ou ser o melhor clube da primeira fase, com exceção de Náutico e Sport, que já estão nas Séries C e B, respectivamente.

Se Náutico, Sport ou outro time de melhor colocação na primeira fase for o campeão, a vaga ficará com o clube que obtiver a melhor colocação subsequente, considerando as fases eliminatórias.

Hoje, o Santa Cruz está na quinta posição, com cinco pontos, atrás dos dois rivais do Recife, além de Retrô e Central. O Náutico é o líder da competição, com 11 pontos.

“O espaço é estreito. A margem (de erro) acabou. Afunila. Quanto mais o atleta é cobrado, mais ele pode tirar de si coisas que não tinha. A gente queria estar em situação melhor, mas se estamos nesse ponto, vamos sair dessa, com cada um extraindo o melhor de si. Esse é o momento de ficar calado, ouvir as críticas, os bombardeios e trabalhar. A resposta não será mais com palavras, mas sim com nossas atitudes”, detalhou.

O Santa Cruz volta a campo na quarta (31), contra o Porto, no Lacerdão. Os caruaruenses estão em nono, com três pontos. “Já os enfrentei várias vezes aqui em Pernambuco. Jogar no domínio deles é difícil. Uma equipe chata, que conhece cada detalhe do campo. Um time jovem, mas que não podemos nos iludir com a idade. Se não entrarmos determinados a vencer, lutar por cada metro do campo, será complicado. Independente de estarem lá embaixo, isso não é fator para relaxar”, sentenciou Toty.

