A- A+

futebol internacional 'Temos conversas muito boas' com Mbappé, diz presidente do PSG Ao ser questionado sobre uma possível renovação, o presidente disparou: "Não quero falar sobre isso"

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, disse quinta-feira que o clube tem “conversas muito boas” com o seu jogador Kylian Mbappé, com quem recentemente teve divergências importantes sobre o seu futuro.

No âmbito do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, Al Khelaifi foi questionado sobre Mbappé, recentemente afastado da equipe devido à recusa em renovar e ao receio do clube de que ele saia de graça ao término do contrato, em junho de 2024. Por isso, o clube quer sua renovação e o jogador no momento prefere aguardar.

"Kylian é um jogador do PSG. Temos realmente conversas muito boas com ele. Ele é um jogador magnífico, como pessoa e como profissional. Conversamos com o resto de sua família", explicou o técnico do PSG.

Sobre uma eventual renovação, Al Khelaifi disparou: “Não quero falar sobre isso”.

O Real Madrid tem sido repetidamente mencionado como um possível destino futuro para o jogador de 24 anos.

Veja também

basquete No caminho do Brasil: como o Canadá virou um dos grandes favoritos ao título do Mundial de Basquete