FUTEBOL "Temos de seguir em frente": Salah fala sobre luto do Liverpool após morte de Diogo Jota Craque egípcio revelou como elenco tem lidado com a perda do português, morto em acidente de carro em julho

Mohamed Salah não conteve as lágrimas ao ouvir os cânticos da torcida do Liverpool dedicados a Diogo Jota, na última sexta-feira, após a vitória sobre o Bournemouth por 4 a 2, pela estreia dos campeões ingleses na Premier League 2024/25. O atacante português morreu no dia 3 de julho, em um acidente de carro na Espanha que também vitimou o irmão, André Silva.

Nesta terça-feira, o craque egípcio falou pela primeira vez sobre como o elenco tem enfrentado a ausência do companheiro. Em entrevista à BBC Sport, Salah destacou a dor do grupo e a necessidade de manter o foco na temporada.

Mohamed Salah spoke about how the Liverpool players have dealt with the loss of their late team-mate Diogo Jota. pic.twitter.com/mWXt0kmIoY — BBC Sport (@BBCSport) August 20, 2025

— Foi muito delicado para nós, mas estou feliz com a forma como temos conseguido lidar com a situação até agora. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho. A vida continua. Temos de focar no nosso objetivo e, de vez em quando, deixar fluir os nossos sentimentos — afirmou.





A perda de Jota deixou uma marca profunda no clube, que encontrou na união e nas homenagens da torcida uma maneira de atravessar o luto. A cada partida, cânticos ecoam em Anfield para relembrar o atacante, que tinha papel importante no elenco dirigido por Arne Slot.

