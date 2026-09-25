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Futebol "Temos de ter paciência porque isso é um teste", diz Ancelotti após empate com a Austrália Ancelotti pediu calma à torcida após o resultado frustrante do amistoso da seleção brasileira nesta sexta-feira (25)

Carlo Ancelotti ainda não se acostumou a dar explicações sobre uma apresentação ruim da seleção brasileira. E mostrou-se incomodado com tantos questionamentos negativos após o empate por 1 a 1 com a Austrália, em amistoso disputado em Towsville.

Sereno, pediu calma à torcida e garantiu que trata-se de um teste para a equipe nacional chegar pronta em torneios oficiais.



"Não é um sabor de derrota porque foi empate, e poderíamos ter vencido pois tivemos oportunidades", minimizou o tropeço, Ancelotti. Foi difícil jogar nesse campo e a equipe soube reagir após o gol e buscou um empate merecido no final", destacou.

Ancelotti pede paciência, contudo sabe que na terça-feira o resultado e a apresentação precisam ser melhores para evitar cobranças desnecessárias.

"Temos de ser pacientes, é jogo para dar oportunidade a quem joga menos e seguir em frente. É um teste e o próximo também", amenizou as cobranças.



"Não é um início de ciclo, é uma continuação do ano passado, mas a meta é dar sequência para Estêvão, para Endrick... Os torcedores têm de ter paciência e quando a seleção tiver uma competição oficial o time vai ser competitivo."



O setor ofensivo deve ganhar atenção especial do treinador italiano, convicto que o rendimento pode ser muito melhor do que diante da Austrália nesta sexta-feira.



"O resultado não é suficiente para nós. Queríamos vencer este jogo, e o empate tardio mostrou o grande caráter do grupo, mas não podemos ficar completamente satisfeitos com um empate", disse o comandante. "Tínhamos qualidade para marcar mais gols. Faltou aquele toque final e quando você tem jogadores dessa qualidade (de Raphinha e Vini Júnior), precisa ser mais decisivo".



Sem adiantar nomes e também descartando uma troca radical, Ancelotti admitiu que a seleção brasileira entrará em campo novamente diante da Austrália, na terça-feira, com formação diferente. A dúvida também atinge o esquema a ser utilizado.



"A equipe vai mudar um pouco, não muito, mas vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros", revelou Ancelotti, visivelmente inconformado. O amistoso foi tão ruim que o técnico sequer comemorou o gol de empate no fim, em cabeçada de Rayan. Dar uma resposta de imediato será vital para resgatar sua alegria.

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