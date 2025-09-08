A- A+

Copa de 2026 "Temos que deixá-lo tranquilo", diz Scaloni sobre possível ausência de Messi na Copa de 2026 Técnico da seleção argentina diz que ainda não conversou com o camisa 10 sobre a competição

Homenageado na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, no que poderia ser sua última partida oficial pela seleção no país, o craque Lionel Messi causou apreensão ao não se garantir na Copa do Mundo de 2026.

Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva antes do confronto da albiceleste contra o Equador, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico Lionel Scaloni falou pela primeira vez sobre o assunto.

— Quanto a Leo, não falei (com ele) sobre a Copa. Sei o que ele falou. E sei que ele vai encarar esse momento com tranquilidade, é o que ele merece. Temos que deixá-lo tranquilo.

Messi foi liberado da viagem ao Equador e retornou ao Inter Miami. O craque ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa e foi poupado por decisão em conjunto com Scaloni.

O craque, campeão mundial com a Argentina em 2022 e hoje com 38 anos, marcou dois gols contra a Venezuela. Na entrevista após a partida, condicionou a participação no torneio de 2026 com "estar bem".

— Não acredito que eu jogue mais um Mundial, o mais lógico é que eu não chegue. Mas estamos aí, estou esperançoso e com vontade. É dia a dia, jogo a jogo.

