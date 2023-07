A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA "Temos que prestar atenção nos pequenos detalhes", desabafa Debinha após derrota do Brasil na Copa A seleção brasileira perdeu a tranquilidade no Grupo F da Copa do Mundo Feminina

O Brasil entrou em campo neste sábado (28) para enfrentar a França, pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina e foi derrotado por 2 a 1. A seleção começou muito mal na partida e saiu atrás do placar, mas conseguiu evoluir no segundo tempo e chegou ao empate. Ainda assim, no fim, depois de um vacilo da zaga brasileira, as francesas colocaram mais uma bola na rede com a zagueira Renard, que subiu sozinha na área e marcou de cabeça - algo já esperado, já que a bola área é uma característica da jogadora, que chegou ao seu 35° gol pelo time.

Após a partida, a camisa 9 brasileira, Debinha, que foi autora do gol da seleção brasileira na partida, pontuou que o Brasil fez um segundo tempo melhor, mas atribuiu a derrota à desatenção no fim da partida.

"A gente pode ver a diferença do segundo tempo com relação a como o jogo começou, e a gente tem que jogar assim desde o início do jogo. Elas tiveram a oportunidade que elas procuravam. Nós sabíamos que elas poderiam formar uma barreira na bola parada e acabar tendo sucesso, mas a gente tem que prestar mais atenção nos pequenos detalhes e sabíamos que seria decidido assim", revelou a atacante em entrevista à TV Globo.

O gol marcado contra a França foi o 59° de Debinha pela Seleção Brasileira e o seu primeiro em Copas do Mundo. A atleta, que é uma das referências para a técnica Pia Sundhage, chegou a pontuar que o próximo duelo, contra a Jamaica, é importante para a classificação, e que, se as brasileiras desempenharem da mesma maneira que o segundo tempo contra a França, a vitória deve vir.

"Toda vez que entramos dentro de campo, o objetivo é a vitória, então contra a Jamaica nós temos que começar, desde o início do jogo, buscando a vitória. E eu tenho certeza que, se jogarmos o que jogamos no segundo tempo do jogo de hoje, tenho certeza que vamos sair com a vitória. Então temos que prestar atenção nos pequenos detalhes e ir com tudo para cima delas", afirmou Debinha após a partida.

Com o resultado deste sábado, o Brasil pode se complicar no Grupo F, já que possui apenas três pontos na segunda colocação, atrás da França, com quatro. O próximo jogo, contra a Jamaica, na próxima quarta-feira (02/06), é decisivo para que a seleção brasileira, e apenas a vitória importa para que a classificação venha sem sustos.



Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Mané está próximo de trocar Bayern pelo Al-Nassr