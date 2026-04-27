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futebol "Temos que saber escutar as críticas com humildade", diz Claudinei após derrota Tricolor saiu derrotado por 1x0 perante o Amazonas, na Arena de Pernambuco, pela Série C 2026

O técnico Claudinei Oliveira evitou entrar em atrito com os torcedores do Santa Cruz após a derrota por 1x0 diante do Amazonas, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O comandante ressaltou que o papel dele e dos atletas é “saber escutar as críticas com humildade”.





“Com relação ao torcedor, eu sou bem tranquilo, sabe? Eu sei que o torcedor hoje está me xingando, xingando A, B ou C, porque o resultado não veio. Tinha muita gente no estádio. Como é que vou reclamar do torcedor? O cara saiu da casa dele, mesmo com a dificuldade de chegar aqui, e incentivou o tempo todo, cantou. Temos que escutar a crítica com humildade”, afirmou.

“Não adianta a gente querer chegar aqui e sermos arrogantes, brigar com quem tem opinião divergente. Temos que ter respeito pela opinião de todos, respeito pelo torcedor”, completou.

Claudinei também voltou a comentar sobre os problemas envolvendo os atrasos salariais no Arruda. O treinador reforçou a confiança na resolução do caso e negou que esse fator esteja interferindo no desempenho do time em campo.

“Essa questão salarial está equacionada. Eu vou falar por mim. O presidente (Bruno Rodrigues) veio conosco no ônibus (antes do jogo contra o Amazonas). Eu tenho plena confiança no presidente. Tem muita coisa que ele ainda não conseguiu colocar em dia, mas tenho plena convicção e confiança nele”, indicou. O clube ainda deve três direitos de imagens, além de uma CLT com o elenco.

“Lógico que, com relação aos remanescentes, tem algumas questões pendentes por conta da SAF, o imbróglio, mas as conversas foram de peito aberto com os atletas. Eles aceitaram a conversa de forma positiva. Mas não adianta arrumar muleta, desculpa pela derrota, transferindo para o presidente”, concluiu.

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