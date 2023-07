A- A+

Formula 1 Temporada 2024 da F1 começará com duas corridas aos sábados; entenda o motivo O Grande Prêmio da Bélgica, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, ficou mantido no circuito

A temporada 2024 da Fórmula 1 começará em março com duas corridas disputadas aos sábados, as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, e terminará em dezembro, em Abu Dhabi, segundo o calendário publicado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta quarta-feira (5).

O Grande Prêmio da Bélgica, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, que ficou sob ameaça de sair do calendário com o surgimento de novos destinos mais lucrativos, ficou mantido para o ano que vem, que terá o recorde de 24 corridas.

Esse total é o mesmo que estava previsto para a temporada 2023, mas duas etapas já foram canceladas: China (que aconteceria em abril), devido a restrições ligadas à pandemia de covid-19, e Emilia-Romagna (Itália), por conta das graves inundações na região de Ímola, em maio.

Os dois primeiros GPs de 2024 serão disputados no sábado, uma programação incomum na F1, assim como a corrida em Las Vegas, no final da temporada.

Os organizadores do GP da Arábia Saudita, em Jidá, expressaram seu desejo de realizar a corrida antes do Ramadã, que começa no dia 11 de março, uma segunda-feira, e a prova foi antecipada para o dia 9.

Por sua vez, o Bahrein vai receber pelo quarto ano consecutivo a etapa inaugural da temporada (2 de março) e deve ser o novo palco dos testes de pré-temporada, de 21 a 23 de fevereiro.

Um dos momentos mais importantes da temporada 2024 será o retorno ao calendário do GP da China, em Xangai, 20 anos depois de sua primeira edição. A corrida foi cancelada nos quatro últimos anos por conta da pandemia.

O GP da Bélgica, um dos preferidos dos pilotos, aconteceu em 67 das 73 temporadas da F1. O circuito Spa-Francorchamps recebeu a prova 55 vezes desde 1950 e o fará pela 56ª vez no dia 30 de julho de 2024.

Como em 2023, três GPs vão acontecer nos Estados Unidos: em Miami (Flórida), Austin (Texas) e Las Vegas (Nevada).

