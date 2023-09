A- A+

SPORT Temporada atual do Sport já é a mais vitoriosa do clube em todo século 21; confira números Até aqui, Leão da Ilha acumula 70% de aproveitamento dentro de campo

Mesmo sem ter sido concluída, a temporada de 2023 já pode ser comemorada pelo Sport como a mais vitoriosa do clube em todo o secúlo 21. Até aqui, a equipe atualmente coordenada pelo treinador Enderson Moreira acumula 70% de aproveitamento.

Essa porcentagem se distribui nas 59 partidas jogadas neste ano, sendo 37 vitórias, 13 empates e nove derrotas.

Ao todo, foram 109 gols comemorados, contrastando com 46 sofridos.

Em abril, o Sport também pôde celebrar o título de Campeão Pernambucano (43º do clube), com a taça garantida diante do Retrô, em vitória de 2 a 0, no Estádio da Ilha do Retiro.

Veja também

ESPORTES Armand Duplantis: conheça atleta que quebrou recorde mundial do salto com vara pela sétima vez