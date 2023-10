Temporada da NBA começa com número recorde de jogadores fora dos Estados Unidos

A- A+

A bola laranja já subiu para a nova temporada da NBA, e a primeira noite de jogos na melhor liga de basquete do mundo, que aconteceu ontem (24), apresentou uma marca inédita para jogadores de fora dos Estados Unidos: são 125 atletas considerados "estrangeiros" atuando na organização. Ao todo, as 30 equipes contam com nomes vindos de 40 países e seis continentes, sendo que cada uma delas tem pelo menos um nome que não é americano.

Esta se torna a terceira temporada seguida em que a NBA tem pelo menos 120 jogadores internacionais, assim como é a décima em sequência que possui 100 estrangeiros ou mais.

A maior marca anterior era de 121 atletas, estabelecida no início da temporada de 2021/22. Já o número de países representados em 2017/18 ainda detém o recorde, um total de 42.

Os líderes no quesito são o Canadá (26) e a França (14), seguidos por Austrália (nove), Sérvia (sete) e Alemanha (seis), campeã da última Copa do Mundo. O jovem francês Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), primeira escolha geral do último draft — a seleção de novos jogadores — carrega enormes expectativas de se tornar um dos melhores do mundo.

Não é de hoje que os jogadores de fora dos Estados Unidos vem sendo os principais protagonistas da NBA. O Denver, atual campeão da liga, é liderado pelo pivô sérvio Nikola Jokic, duas vezes eleito MVP da temporada — o melhor jogador. O detentor do prêmio é o pivô camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Outros nomes também atraem os grandes holofotes: o ala grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, campeão da NBA em 2021, e duas vezes eleito MVP; o armador esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), quatro vezes membro do ‘NBA All-Star’ e ‘All-NBA First Team’; e o ala-pivô lituano Domantas Sabonis (Sacramento Kings), três vezes ‘NBA All-Star’.

Entre as equipes da liga, os Mavericks e o Oklahoma City Thunder apresentam oito jogadores internacionais cada, seguidos pelo Toronto Raptors e pelos Spurs, com sete jogadores. O Boston Celtics e o Phoenix Suns têm seis cada um.

A marca negativa fica para o basquete brasileiro, que não tem representantes nesta abertura de temporada — a primeira vez desde 2002. O último jogador a atuar na liga foi o armador Raulzinho, pelo Cleveland Cavaliers, mas que agora defende o Fenerbahce, da Turquia. O ala Gui Santos, de 21 anos, joga no Santa Cruz Warriors — equipe do Golden State Warriors na liga de desenvolvimento — e aguarda uma oportunidade.

A 78ª temporada regular da NBA começou na noite de ontem, com duas partidas: os Nuggets venceram o Los Angeles Lakers, por 119 a 107, enquanto o Suns bateu o Golden State Warriors, por 108 a 104. Nesta quarta, 12 jogos movimentam a noite do basquete.

