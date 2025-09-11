Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
UEFA

Temporada 26/27 da Europa larga na Áustria e final da Champions será no Metropolitano, em Madri

A reunião da Uefa também definiu o Placo da final da Champions League feminina. Será em Varsóvia, na Polônia, também no começo de 2027

Reportar Erro
temporada 2026/27, que se inicia após a Copa do Mundo, terá pontapé inicial na Áustriatemporada 2026/27, que se inicia após a Copa do Mundo, terá pontapé inicial na Áustria - Foto: Reprodução/@uefa

A reunião do Comitê Executivo da Uefa, nesta quinta-feira, em Tirana, capital da Albânia, definiu os palcos da largada e do encerramento da temporada 2026/27, que se inicia após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, com pontapé inicial para os clubes na Áustria e o encerramento da temporada, em maio de 2027, na Espanha.

Leia também

• Chelsea é acusado de 74 violações no regulamento da Federação Inglesa e pode perder pontos

• Copa do Mundo 2026: Com 18 classificadas, Eliminatórias entram na reta final; veja o calendário

Campeões da Champions e da Europa League abrem a temporada oficial em Salzburg, na Áustria, pela Supercopa Europeia. O calendário europeu termina em maio de 2027, com q decisão da Champions League, definida para o Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, na Espanha.

Depois de oito anos, o estádio espanhol volta a abrir a decisão da principal competição de clubes da Europa. A edição 2018/19 foi definida no Metropolitano, com final entre ingleses vencida pelo Liverpool, que fez 2 a 0 no Tottenham, gols de Salah e Origi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por UEFA (@uefa)

A reunião da Uefa também definiu o Placo da final da Champions League feminina. Será em Varsóvia, na Polônia, também no começo de 2027. O Comitê Executivo aproveitou para debater e definir outros assuntos em Tirana, mexendo no protocolo de lesão.

O regulamento das competições que dão sua largada na próxima semana teve uma importante modificação. Os times já inscreveram seus jogadores, mas poderão alterar um nome até a sexta jornada em caso de lesão de longa duração, medida que evita o esvaziamento dos elencos.

A próxima reunião do Comitê Executivo da Uefa ocorre somente no fim do ano. A entidade agendou o encontro para o dia 3 de dezembro, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter