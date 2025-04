"Tenho mais um ano de contrato" com Real Madrid, reafirma Ancelotti

A- A+

Após as críticas pela derrota por 3x0 sofrida na terça-feira (8), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, reafirmou neste sábado (12) que tem um último ano de contrato para acabar com qualquer especulação sobre sua possível saída.

"Essa é uma pergunta que não preciso responder porque o contrato é bem claro. Tenho mais um ano e conversaremos sobre o futuro no final da temporada", respondeu o treinador italiano quando questionado sobre sua continuidade em entrevista coletiva antes da partida contra o Alavés.

"O clube sempre me apoia e me ajuda, principalmente nos momentos difíceis", completou o técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões, com cinco títulos, que chegou a ser cortejado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o novo técnico da Seleção.

Ancelotti reconheceu que seus jogadores estão focados no jogo de volta da Champions no Bernabéu. "Todos estão pensando na quarta-feira, mas tudo depende do desempenho de amanhã (domingo), porque ainda estamos na briga pela LaLiga. Precisamos jogar bem e vencer", disse ele.

O treinador italiano observou em seguida que a equipe buscará recuperar o ritmo na visita ao Alavés: "A cada derrota é sempre a mesma coisa: quando você perde, é um momento difícil. É preciso pensar em como virar. Se concentrar. Mas, felizmente, o futebol é assim. Depois de uma derrota, vem uma oportunidade. A equipe treinou muito bem e está focada".

Ancelotti, que poderá contar com Dani Ceballos contra o Alavés, também foi questionado sobre a queda de rendimento do astro brasileiro Vinicius Junior.

"É difícil dizer. Principalmente nas últimas semanas, houve uma queda geral, não apenas entre os jogadores. Sofremos muitos gols nos últimos jogos e é preciso parar isso. Principalmente quando os atacantes não estão tão eficazes como costumam ser".

