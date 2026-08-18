A- A+

futebol "Tenho vergonha de ter deixado jogadores de fora por você": Guardiola cobra Haaland em documentário Série da Amazon Prime mostra bronca do técnico no atacante durante final da Copa da Inglaterra e revela bastidores dos últimos anos do espanhol no Manchester City

Um novo documentário sobre os últimos anos de Pep Guardiola no Manchester City expõe momentos de tensão do treinador com alguns dos principais jogadores do elenco. Entre eles, Erling Haaland. Em uma das cenas de "A Beautiful Obsession", produção da Amazon Prime Video, o técnico dá uma dura bronca no atacante norueguês durante o intervalo de uma final da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace, em Wembley.

Guardiola questiona inicialmente se Haaland estaria cansado. Diante da negativa do atacante, o espanhol aumenta o tom e cobra intensidade.

— Por que você não está brigando pela bola como fez com Saliba e todos os outros jogadores naquela maldita final? Se você está cansado, me diga agora. Deixei seis jogadores de fora. Seis jogadores de quem me envergonho por ter deixado de fora. Onde está a sua qualidade? A movimentação atrás da defesa? A área? — disparou.

Na sequência, Guardiola ameniza o tom, mas mantém a cobrança.

— Eu ainda te amo, Erling, como um pai. Eu ainda te amo. Mas não se trata disso. Mostre que você quer vencer.

A conversa com Haaland aparece no terceiro episódio da produção, que terá quatro capítulos disponibilizados no Amazon Prime Video do Reino Unido. O documentário acompanha os bastidores das últimas temporadas de Guardiola à frente do City e mostra discursos até então restritos ao vestiário.

Em outro momento, o treinador protagoniza uma discussão com Kyle Walker após uma derrota para o Liverpool, em Anfield. Guardiola criticou uma perda de bola do então capitão, que reclamou de ser constantemente citado durante as reuniões da equipe.

— Você fala meu nome em todas as reuniões. Em todas elas, é o meu nome — disse Walker.

— Talvez porque você seja o capitão — respondeu Guardiola.

As imagens também revelam um dos discursos mais pessoais do treinador. Durante uma fase ruim do City na temporada 2024/25, Guardiola falou com o elenco sobre o fim de seu casamento e usou a própria relação como exemplo para cobrar paixão dos jogadores.

— Estou divorciado da mulher mais linda do planeta, minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo muito, mas perdemos a paixão. Eu a amo? Sim. Ela me ama? Sim, mas perdemos a paixão. Em tudo o que fizerem na vida, façam com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão — afirmou.

Manel Estiarte, integrante de longa data da comissão técnica de Guardiola, relata no documentário que chegou a conversar com os jogadores para explicar que o comportamento diferente do treinador tinha relação com problemas pessoais.

A produção também mostra desentendimentos entre Guardiola e a diretoria. Após uma partida em que o treinador promoveu dez mudanças na escalação, mensagens de voz atribuídas ao CEO Ferran Soriano e ao presidente Khaldoon Al Mubarak revelam irritação com a decisão.

Em outra forte cobrança no vestiário, Guardiola chegou a dizer que não admitiria jogadores insatisfeitos com suas escolhas.

— Quando eu vir uma cara triste no fim da temporada, eu mato vocês. Quando eu vir vocês reclamando das minhas decisões, eu mato vocês — afirmou o espanhol, antes de cobrar que cada atleta demonstrasse que merecia estar entre os titulares.

O documentário termina com Guardiola comunicando ao elenco sua decisão de deixar o Manchester City. O treinador afirmou que precisava se afastar depois de uma sequência de acontecimentos pessoais e profissionais.

— Não me perguntem por que estou saindo. Não há um motivo, mas, no fundo, sei que chegou a minha hora. Preciso renovar muitas coisas. Muita coisa aconteceu na minha vida pessoal e, profissionalmente, preciso viver outras experiências. Acima de tudo, relaxar e ver o tempo passar.

Veja também