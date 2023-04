Tênis Air Jordan 13 de Michael Jordan é leiloado por cerca de R$ 11 milhões

A- A+

A Sotheby's anunciou nesta terça-feira (11) que um par de tênis usado por Michael Jordan num jogo da famosa temporada "The Last Dance" (A última Dança), em 1998, foi vendido por US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) num leilão on-line, recorde para este tipo de artigo desportivo.

Trata-se do Nike Air Jordan 13 da estrela do basquetebol usado no segundo jogo das finais da NBA naquele ano, informou a casa de leiões, ressaltando que é um dos "mais significativos itens de sua célebre carreira e de seu último ano com o Chicago Bulls".

Este é o único par completo de seus tênis usados nas finais da competição daquele ano que foram autenticados pelo The MeiGray Group.

A venda destacou a importância do jogador para os colecionadores. Em setembro do ano passado, a Sotheby's vendeu uma camisa usada por Michael no jogo 1 das finais da NBA de 1998 por US$ 10,1 milhões, estabelecendo um recorde mundial para qualquer item esportivo usado em um jogo.

Na temporada de 1998, Jordan firmou seu nome como o maior jogador de basquete de todos os tempos e entrou para a história como "The Last Dance", em grande parte devido ao sucesso da ESPN e do documentário de mesmo nome da Netflix.

Lançado em 2020, narrou os esforços do Chicago Bulls de Jordan naquela temporada em que conquistou seu sexto título da NBA em oito temporadas.

A venda, aberta desde 3 de abril, coincide com a estreia do filme "Air: A História por Trás do Logo, que narra a ascensão da Nike no campo dos calçados esportivos por meio de sua associação com Michael Jordan em meados dos anos 1980 e o início do famoso Tênis Air Jordan.

Na época em que a Nike entrou em contato com Jordan, em 1984, ele ainda era iniciante e jogava pela Universidade da Califórnia. Mesmo assim, a empresa enfrentou dificuldades para convencê-lo a assinar o contrato com ela. Jordan estava disposto a assinar com a Adidas, já que a Nike, na época, era uma marca menor.

