TÊNIS Rio Open: saiba como serão os confrontos do ATP 500 Brasil terá, entre outros nomes, João Fonseca e Gustavo Heide no simples, e a dupla Marcelo Melo/Rafael Matos

O sorteio do Rio Open foi realizado neste sábado e os tenistas brasileiros que participarão do evento já sabem quem enfrentarão no chaveamento da competição.

A sensação João Fonseca pegará o francês Alexandre Muller, número 55 do mundo. Se ganhar, terá como adversário o argentino Etcheverry ou o francês Moutet.

Felipe Meligeni Alves enfrentará Alexander Shevchenko, do Cazaquistão, número 88 do mundo. Caso passe, pode ter pela frente o alemão Alexander Zverev, que enfrenta Bu Yunchaokete, da China.





Gustavo Heide pega o argentino Francisco Comesana, número 84 do mundo. E se passar de fase terá pela frente o chileno Jarry ou um dos atletas que passará da fase de qualificação.

Thiago Monteiro, por sua vez, terá pela frente Diaz Acosta, da Argentina, o número 75 do mundo. Na fase seguinte, terá Tabilo, do Chile, ou um dos atletas do quali.

Por fim, Thiago Seyboth Wild disputará a vaga com o espanhol Jaume Munar, número 53 do mundo, o adversário mais bem colocado entre os que pegarão brasileiros na primeira fase.



Caso passe, enfrentará Musetti, da Itália, e um atleta da fase de qualificação.

Jogos da chave principal

A chave principal do Rio Open está marcada para começar na segunda-feira. Os horários ainda não foram divulgados pela organização. Veja a chave:

Zverev-GER x Bu Yunchaokete-CHN

Shevchenko-KAZ x Felipe Meligeni Alves-BRA

Gustavo Heide-BRA x Comesana-ARG

Jarry-CHI x Qualificação (a definir)

Gaston-FRA x Cerundolo-ARG

Darderi-ITA x Qualificação (a definir)

João Fonseca-BRA x Muller-FRA

Etcheverry-ARG x Moutet-FRA

Baez-ARG x Nagal-IND

Navone-ARG x Carballes Baena-ESP

Diaz Acosta-ARG x Thiago Monteiro-BRA

Tabilo-CHI x Qualificação (a definir)

Portero Martinez-ESP x Davidovich Fokina-ESP

Lajovic-SRB x Dzumhur-BIH

Munar-ESP x Thiago Seyboth Wild-BRA

Musetti-ITA x Qualificação (a definir)

