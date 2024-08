Marcelo Melo e Zverev caem nas oitavas no ATP de Cincinnati; Stefani avança nas duplas

A- A+

O brasileiro Marcelo Melo encerrou a sua participação no Torneio Masters 1000 de Cincinnati nesta quinta-feira. Ao lado do alemão Alexander Zverev, ele foi superado pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e pelo croata Mate Pavic por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).



Cabeças de chave número quatro e favoritos para a disputa, Arevalo e Pavic obtiveram uma quebra de saque no oitavo game e definiram a parcial com tranquilidade.



No segundo set, Melo e Zverev chegaram a abrir 4 a 1, mas permitiram a reação dos rivais. O confronto teve de ser definido no tiebreak onde prevaleceu o saque de Arevalo para decretar a vitória e a classificação para as quartas de final.



Luisa Stefani avança



Se no masculino o clima foi de tristeza pela eliminação de Melo, Luisa Stefani brilhou ao lado da holandesa Demi Schuurs nas duplas. Elas derrotaram as chinesas Xiyu Wang e Yue Yuan 3/6, 7/5 e 10/1.



Agora, na fase de quartas de final, elas encaram quem vencer do duelo entre a americana Asia Muhammad e a neozelandesa Erin Routliffe, ou da dupla formada pela japonesa Moyuka Uchijima e a chinesa Yafan Wang.

No duelo, cada dupla foi predominante em uma parcial. As chinesas venceram o primeiro set após duas quebras. No segundo, quando tudo se encaminhava para um triunfo tranquilo em dois sets, Stefani e Schuurs "entraram no jogo" buscaram a variação de golpes e empataram o compromisso. No match-tiebreak, com ampla superioridade, a dupla liderada pela brasileira determminou a vitória.



Já no simples feminino, a surpresa ficou por conta da queda de Coco Gauff, atual campeã do WTA de Cincinnati. A número 2 do mundo cometeu 51 erros e perdeu o duelo para Yulia Putintseva (34ª) por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/4. Já Aryna Sabalenka, terceira no ranking da WTA, estreou com vitória e bateu a italiana Elisabetta Cocciaretto (67ª) em dois sets diretos, 6/3 e 6/4.



No simples masculino, o sétimo do ranking Hubert Hurkacz levou um susto, mas se recuperou em quadra e venceu o japonês Yoshito Nishioka por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/1. Alexander Zverev atingiu uma importante marca na temporada ao bater o russo Karen Khachanov por 6/3 e 6/2. O alemão atingiu 50 vitórias no ano.

