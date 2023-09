Tênis de mesa: equipes masculina e feminina garantem vaga em Paris

A- A+

As equipes do Brasil de tênis de mesa garantiram presença nos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França), após uma ótima participação no Campeonato Pan-Americano da modalidade, que chegou ao final em Havana (Cuba) no último domingo (17). O time masculino se classificou ao terminar a competição com a medalha de ouro, enquanto a equipe feminina garantiu a prata.

O título masculino no Pan-Americano (o sexto em seis edições do torneio) foi alcançado pela equipe formada por Hugo Calderano, Eric Jouti, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro. “Sempre temos que valorizar e desfrutar as vitórias, pois sabemos o quanto é difícil ganhar títulos. Essa vaga para os Jogos Olímpicos é muito importante para o tênis de mesa brasileiro e mais um passo para conquistar coisas especiais para o Brasil”, declarou o técnico da equipe, Francisco Arado.

Já a equipe feminina que garantiu a prata pan-americana foi formada por Laura Watanabe, Bruna Alexandre e pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi. “Esse Pan-Americano foi muito especial, muito importante para a formação de uma equipe. Pudemos trabalhar com as quatro jogadoras em duplas, em equipe, além de aprimorar o desempenho individual de cada uma. E todas elas, quando foram exigidas, chamadas a corresponder, desempenharam seus papéis. Isso é o que me deixa mais feliz. A união delas em busca desse objetivo, da vaga olímpica, foi extraordinário. Essa classificação é um sonho realizado e elas fazem parte disso”, afirmou o técnico do time feminino, Jorge Fanck.

