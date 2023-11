A- A+

Jogos Pan-americanos 2023 Calderano é tricampeão no tênis de mesa; Takahashi fica com a prata Mesatenista carioca se torna o brasileiro que mais conquistou ouros na disputa individual em Jogos Pan-Americanos

O Brasil esteve presente nas duas finais individuais do tenis de mesa dos Jogos Pan-Americanos 2023, nesta quarta-feira (1º). Bruna Takahashi foi até o set de desempate contra a porto-riquenha Adriana Diaz, mas caiu diante da adversária e ficou com a prata. Entre os homens, Hugo Calderano bateu o cubano Andy Pereira Diez e tornou-se o primeiro homem a vencer três vezes a disputa individual.

Takahashi fica com a prata

Depois de ter ficado com a prata junto com a sua irmã Giulia, na última terça-feira (31), nas duplas femininas, Bruna teve um dia de competição voltado para a disputa no torneio individual. Nas semis, bateu sem grandes problemas a americana Lily Ann Zhang por 4 sets a 0.

Classificada para a grande final, a brasileira teria uma adversária à altura do desafio, já que Diaz é 11ª do ranking e a latino-americana mais bem posicionada. Em uma partida bem parelha, as atletas foram até o tie-break e por detalhes Bruna deixou a vitória escapar. Medalha para Porto Rico por 4 sets a 3, parciais de 9-11, 14-12, 11-3, 8-11, 8-11, 11-9, 11-7.

Calderano é tri-campeão

Número quatro do mundo entre os homens, Hugo Calderano também vinha de um dia anterior que rendeu prata nas duplas. Nas semifinais, vitória por 4 sets a 1 sobre o mexicano Marcos Madrid e vaga na final.

No confronto decisivo contra o cubano Andy Pereira Diez, o brasileiro não deu margem para o azar e atropelou o adversário sem conceder um set sequer. Triunfo por 4 sets a 0, parciais de 11-3,11-8,11-5, 11-4. Com a vitória, o carioca garante seu terceiro ouro no individual em Jogos Pan-Americanos com somente 27 anos e já superou em conquistas na disputa de simples o seu xará Hugo Hoyama, que foi bicampeão no individual - mas que conquistou 15 medalhas no total em sete edições disputadas.

Medalha no Hipismo

Na disputa de saltos por equipe, Stephan Barcha, Pedro Veniss, Rodrigo Pessoa e Marlon Zanotelli somaram 20.32 pontos para o Brasil, o suficiente para garantir a medalha de bronze para o País. O ouro foi dos Estados Unidos, que ficaram com 12.37, e a prata do Canadá, que somou 17.62. A pontuação corresponde às penalizações somadas durante os saltos, vence quem cometer menos infrações.

BRONZE NO HIPISMO!



Stephan Barcha, Pedro Veniss, Rodrigo Pessoa e Marlon Zanotelli somam 20.32 pontos e levam o bronze no Hipismo Saltos por equipes!



Anota aí mais uma medalha para a modalidade nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023!



Representaram bem demais!



: pic.twitter.com/TNDh5ljWqZ Time Brasil (@timebrasil) November 1, 2023

Veja também

Futebol Internacional Bayern cai na Copa da Alemanha para time da 3ª divisão; Leverkusen e Dortmund avançam