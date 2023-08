A- A+

Tênis Tênis e educação esportiva movem abertura da nova unidade do Instituto Próxima Geração, no Recife Aulas serão ministradas de segunda a quinta, nas quadras do Recife Tênis Clube, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana

Mais de 800 crianças atendidas em quase cinco anos de atividade. Criado em 2018, sob a tutela do ex-tenista profissional Mauro Menezes e do coordenador Douglas Santana, o Instituto Próxima Geração tem currículo extenso quando o assunto é estimular a transformação social de comunidades carentes através do esporte. Iniciado em São Paulo, o IPG aporta agora no Recife. Desde a última terça (1º), mais uma unidade foi aberta, no Recife Tênis Clube, na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. A localidade é nova, mas o desejo de utilizar o tênis e a educação esportiva como processo de integração social permanece o mesmo.

"Sempre buscamos projetos sociais e apareceu essa oportunidade. Nós conseguimos captar recursos, transferindo o Instituto Próxima Geração para cá, sendo a primeira unidade fora de São Paulo. A gente enxerga essa ação como a chance de trazer um público que normalmente não teria acesso ao tênis. Isso é uma amostra da confiança no clube pelos 16 anos de trabalho na área", afirmou Renato Braga, proprietário do Recife Tênis Clube.

O IPG desenvolve jovens de 6 a 18 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio. A criança precisa comprovar a frequência escolar. O projeto oferece uma oportunidade de socialização, formação profissional, observando possíveis promessas do esporte. A ação trabalha com parceria da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte e tem patrocínio do grupo GPS, com apoio do banco BV e da Wilson.

Professora Juliana Oliveira orienta alunos no Recife Tênis Clube

“A vinda para Recife foi um sonho. Temos esse projeto há cinco anos, totalmente ligado ao aprendizado do tênis e tudo que ele pode oferecer. Um dos objetivos é trazer um bem-estar mental também. A autoestima da criança melhora muito. Temos relatos de professores falando da melhoria no relacionamento na escola e com os pais. O esporte faz diferença nesse impacto social”, apontou Mauro, que também foi treinador de Fernando Meligeni na campanha da medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2003, na República Dominicana.

No Recife, a coordenação será de Djalma Almeida. As aulas serão ministradas pela professora Juliana Oliveira, com monitoria de Nadinho Albuquerque, no horário das 9h às 11h e 14h às 16h, de segunda a quinta. Ao todo, são 75 vagas disponíveis, sendo 90% dedicadas aos estudantes do ensino público. Todos os alunos recebem uniforme e têm à disposição gratuitamente todo o material necessário para jogar tênis, além de lanche.

Aulas do Instituto Próxima Geração acontecem no Recife Tênis Clube

“Nossa proposta é devolver para a sociedade tudo que o esporte fez por nós. A melhor união é com a educação. Nosso projeto começou pequeno, com 60 crianças. Hoje atende mais de 120 de forma integral, com ensino de tênis, reforço alimentar, acompanhamento nutricional, psicológico e escolar. Esse é nosso primeiro núcleo fora de São Paulo. Fomos bem acolhidos no Recife Tênis Clube. Tem quadra coberta, sendo próximo de comunidades. Essa sinergia faz com que o projeto tenha sucesso. A cidade nos recebeu de braços abertos”, declarou Douglas. Salvador, na Bahia, e Monte Mor, em São Paulo, serão os próximos locais a receber o IPG.

INSTITUTO PRÓXIMA GERAÇÃO



- Criado em 2018, em São Paulo, pelo ex-tenista profissional Mauro Menezes, sob coordenação de Douglas Santana



- Recife é a primeira unidade fora de São Paulo, com o projeto funcionando no Recife Tênis Clube



- Projeto funciona de segunda a quinta, das 9h às 11h e 14h às 16h



- Ao todo, são 75 vagas, sendo 10% para estudantes da rede privada e 90% da rede pública. Mais de 60 já foram preenchidas



- Inscrição pode ser feita na sede do Recife Tênis Clube, na Imbiribeira



- Podem participar jovens de 6 a 18 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio. A criança precisa comprovar a frequência escolar.



- Todos os alunos recebem uniforme e têm à disposição gratuitamente todo o material necessário para jogar tênis, além de lanche.



- O instituto trabalha com parceria da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte e tem patrocínio do grupo GPS, com apoio do banco BV e da Wilson.



