Tênis: Konishi vence e será a única brasileira nas semifinais da etapa Recife da Copa Feminina

A etapa do Recife da Copa Feminina de Tênis teve as semifinais definidas nesta sexta-feira (26). A paulista Júlia Konishi, 727 no ranking da WTA, bateu a indiana Smriti Bhasin, 962ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6(1). Com a vitória no Recife Tênis Clube, Konishi será a única representante brasileira nas semis de simples.

A atleta, de 23 anos, disputará a primeira semifinal da carreira no individual desde 2015, quando começou a participar de eventos da série ITF World Tennis Tour. No sábado (27), Konishi enfrenta a estadunidense Sabastiani Leon, 854ª no ranking da WTA. Leon venceu, na sexta (26), a tenista mexicana Amanda Carolina por 6/4 e 6/3.

Na outra chave, a argentina Jazmin Ortenzi, que ainda não perdeu sets nas etapas brasileiras, enfrenta a paraguaia Ana Paula Neffa De Los Ríos, 1225ª, que derrotou a chilena Alessandra Cáceres por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2. Ortenzi bateu a brasileira Paola Dalmônico por 2 sets a 0 nas quartas de final.

Final de duplas

Se nas semis de simples terá Sabastiani Leon e Jazmin Ortenzi disputam a semi em chaves diferentes, nas duplas as duas enfrentam as argentinas Luciana Blatter e Martina Roldan Santander também na tarde do sábado (27).

Premiação

O evento W15 faz parte da série ITF World Tennis Tour e distribui US$ 15 mil (R$ 75 mil na cotação atual) em prêmios.



Programação do sábado

11h - Semis de simples:

Jazmin Ortenzi (ARG) [1] vs. Ana Paula Neffa De Los Ríos (PAR)

Júlia Konishi (BRA) [2] vs. Sabastiani Leon (USA) [3]

Não antes das 14h30 - Final de duplas:

Sabastiani Leon (USA)/Jazmin Ortenzi (ARG) [1] vs. Luciana Blatter (ARG)/Martina Roldan Santander (ARG)



Resultados da sexta (26):

Quartas de final – Simples

Jazmin Ortenzi (ARG) [1] d. Paola Dalmonico (BRA), 6/3 e 6/2

Ana Paula Neffa De Los Ríos (PAR) d. Alessandra Caceres (CHI), 6/4 e 6/2

Sabastiani Leon (USA) [3] d. Amanda Carolina Nava Elkin (MEX), 6/4 e

Júlia Konishi (BRA) [2] d. Smriti Bhasin (IND) [6], 7/5 e 7/6(1)

Semifinal – Duplas

Sabastiani Leon (USA)/Jazmin Ortenzi (ARG) [1] d. Rocio Daniela Merlo (ARG)/Maria Carolina Turchetto (BRA), 6/2 e 6/0

Luciana Blatter (ARG)/Martina Roldan Santander (ARG) d. Carolina Bohrer Martins (BRA)/Carolina Laydner (BRA), 6/2 e 6/1





