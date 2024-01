A- A+

Tênis Tênis toma medidas para limitar final tardio de jogos noturnos Decisão impõe que partidas não podem iniciar depois das 23h do horário local

Nenhum jogo de tênis começará depois das 23h00 (no horário local) para evitar que alguns duelos acabem durante altas horas da madrugada: essa é uma das medidas com efeito imediato anunciadas nesta terça-feira (9) em conjunto pela ATP e WTA, os circuitos masculino e feminino do esporte.

Entre outras medidas, os jogos serão transferidos a outra quadra se não puderem começar antes das 22h30. As sessões noturnas deverão começar, no mais tardar, às 19h30 e tanto ATP como WTA consideram que o início deveria ser às 18h30, segundo o comunicado publicado em suas páginas na internet.

Este anúncio chega dias antes do início do Aberto da Austrália, em Melbourne, onde no ano passado Andy Murray concluiu seu jogo de segunda rodada contra o australiano Thanasi Kokkinakis às 4h06 da madrugada.

Murray mostrou insatisfação com a situação. Por questão de alguns minutos, o duelo não bateu o recorde de jogo que terminou no horário mais tardio do torneio, quando o australiano Lleyton Hewitt derrotou o cipriota Marcos Baghdatis às 4h33 na edição de 2008.

O US Open, e mais recentemente Roland Garros (que propõe desde 2021 um jogo em sessão noturna a partir das 21h00), foram criticados por seus horários.

Por outro lado, Wimbledon tem um acordo com as áreas vizinhas às suas instalações para que nenhuma partida passe das 23h00.

"Em circunstâncias excepcionais, um torneio poderá pedir uma derrogação, em virtude de tradições culturais locais, por condições meteorológicas ou outras circunstâncias atenuantes", explicaram ATP e WTA.

Outra das medidas tomadas é a limitação a cinco do número de jogos programados por dia em uma única quadra (três em sessão diurna e dois em noturna).

ATP e WTA também informaram que está em curso um estudo estratégico sobre as bolas de tênis, com o objetivo de propor, a partir de 2025, novas bolas de qualidade e confiabilidade superiores.

