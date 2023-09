Tênis: Torneio de Duplas Shopping do Automóvel encerra primeira etapa; veja vencedores

A- A+

As categorias Soma 7, Soma 10 e Iniciante Feminino do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel teve sua primeira etapa concluída com os jogos de tênis deste domingo (17). As disputas aconteceram no Recife Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul.

Pela Iniciante Feminino, a dupla composta por Beatriz Andrade e Cecília Daher levou a melhor em quadra diante de Mila Paschoal e Luciana Busto, vencendo por parciais de 7/5 a 6/1. Esse foi o primeiro duelo deste domingo, iniciado às 9h.

Cerca de uma hora depois, teve início a disputa pela Soma 10. Nessa categoria, Mário Abreu e Kevin Amorim venceram Jesus Zinn e Alexandre Jatobá.

Na Soma 7, José Paulo e João Paulo se sagraram campeões contra Paulo Vitor e Garret, que desistiram.

O torneio é organizado pelo Recife Tênis Clube com o Shopping do Automóvel de Pernambuco como patrocinador principal. A Folha de Pernambuco, junto à Cervejaria Babylon e ao Grupo GPS, também patrocinam o evento que terá R$ 15 mil distribuídos em prêmios. Todas as categorias campeãs serão premiadas.

