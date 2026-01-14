Tenista amador derrota Sinner e Anisimova e embolsa prêmio milionário na Austrália

A- A+

Jordan Smith, tenista amador de 29 anos, ganhou os noticiários esportivos nesta quarta-feira, na Rod Laver Arena, em Melbourne. Na disputa do 1 Point Slam, torneio de exibição que antecede o Australian Open, ele conseguiu o feito de eliminar o número 2 do mundo Jannik Sinner e faturar o título da atração.

A competição reuniu 48 jogadores entre profissionais, amadores e ex-atletas. Quem fizesse um ponto, seguia no torneio. O evento oferece um prêmio de 1 milhão de dólares australianos, algo em torno de R$ 3,6 milhões.

Franco atirador, Smith superou não só o badalado adversário italiano, como também despachou Amanda Anisimova, quarta do ranking da WTA, e finalista de dois Grand Slam na última temporada.

Além do prêmio, o campeão garante ainda 50 mil dólares australianos para o clube que o representa. Ilustre desconhecido, Smith conseguiu a vaga no torneio exibição após ser campeão da seletiva estadual de Nova Gales do Sul.

Na campanha, ele superou Bailey Smith e a brasileira Laura Pigossi nas fases iniciais. Depois, Sinner acabou falhando no seu saque contra o australiano (pelas regras, os profissionais têm apenas um saque contra dois dos amadores).

Amanda Anisimova caiu diante da surpresa do torneio nas quartas ao errar uma devolução. Após vencer Pedro Martínez (71º), a conquista veio sobre a taiwanesa Joanna Garland (117ª).

O torneio contou com a participação de nomes importantes do circuito internacional como o número 1 do ranking, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Coco Gauff e Iga Swiatek, entre outros.

