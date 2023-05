A- A+

Tênis Tenista argentina confirma favoritismo e conquista etapa do Recife da Copa Feminina Realizado no Recife Tênis, torneio faz parte do circuito ITF World Tennis Tour, que distribui US$ 15 mil

Deu Argentina no desfecho da etapa do Recife da Copa Feminina de Tênis. Jazmin Ortenzi desbancou a norte-americana Sabastiani Leon, que havia sido algoz da pernambucana Cecília Costa, na última-feira, e garantiu uma dobradinha, somando taças de simples e duplas. Curiosamente, Ortenzi faturou o título de duplas, no último sábado, ao lado da sua rival deste domingo, na competição realizada no Recife Tênis Clube.

Vindo de duas semana de jogos seguidos, a argentina, 657ª do ranking da WTA, precisou de muita entrega para superar o cansaço e aplicar 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h51. Para chegar à final, Ortenzi deixou três brasileiras pelo caminho: Pietra Rivoli (1ª rodada), Carolina Laydner (2ª rodada) e Paola Dalmônico (quartas de final). Na semifinal, ela passou pela paraguaia Ana Paula Neffa De Los Ríos.

Na decisão, Ortenzi encontrou uma adversária valente e que valorizou demais a conquista. No primeiro set, a argentina chegou a estar vencendo por 5/2 e viu a norte-americana encostar no placar, vencendo os dois games seguintes.

O panorama foi totalmente diferente na parcial seguinte. Sabastiani, 854ª do ranking, abriu vantagem de 5/3. A questão física, influenciada pelo calor de 32º C do Recife, jogou contra a norte-americana. Ortenzi aproveitou a vantagem e levou a parcial por 7/5 ao ser beneficiada por um erro não-forçado de Leon.

Com a conquista no Recife, Ortenzi chegou ao seu 7º título de simples no circuito ITF World Tennis Tour. As duas semanas impecáveis no Brasil, após também vencer a etapa de Curitiba, ajudam a atleta de Chilecito, na província de La Rioja, a elevar sua confiança após um período delicado na carreira.

“Essas duas semanas no Brasil foram muito importantes para mim de maneira a recuperar confiança. Foram sete meses sem jogar, então essas semanas serviram para me testar. E o resultado só vem com muito trabalho. Hoje, foi na base do coração, tive que lutar muito, porque Sabi (Leon) me forçou a correr demais. Estou muito aliviada por ter saído vencedora”, avaliou a argentina de 21 anos, que sofreu séria lesão no punho da mão esquerda em 2022.

A Copa Feminina de Tênis é um evento da série W15 e faz parte do circuito ITF World Tennis Tour, que distribui US$ 15 mil (R$ 75 mil na cotação atual) em prêmios e pontos para o ranking mundial. O Santander é o patrocinador oficial da competição.

A competição contou com o apoio do Recife Tênis Clube - sede da competição -, da Federação Pernambucana de Tênis e integra o calendário mundial ITF World Tennis Tour. A realização é do Instituto Sports.



Veja também

Sport Em sintonia com a equipe, torcida do Sport empurra time para mais uma vitória na Série B