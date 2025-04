A- A+

ESPORTES Tenista australiano Max Purcell é suspenso por 18 meses por doping Atleta de 27 anos se afastou voluntariamente do circuito da ATP, garantindo que não teve intenção de violar as regras de antidoping

O tenista australiano Max Purcell, vencedor de Wimbledon e do US Open em duplas, foi suspenso por 18 meses por doping, conforme anunciou, nesta terça-feira, a Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA).

Em dezembro de 2024, o atleta de 27 anos se afastou voluntariamente do circuito da ATP, afirmando estar “devastado” e garantindo que não teve intenção de violar as regras de antidoping.

Purcell admitiu a infração ao receber infusões intravenosas de vitaminas em volumes superiores a 500 ml nos dias 16 e 20 de dezembro de 2023, ultrapassando o limite de 100 ml em um período de 12 horas, estabelecido pelo Código Mundial Antidopagem.

Sua suspensão, que leva em consideração a retirada voluntária, se encerrará em 11 de junho de 2026. Ele também terá de renunciar aos resultados e prêmios obtidos entre 16 de dezembro de 2023 e 3 de fevereiro de 2024.





Segundo a ITIA, a cooperação de Purcell contribuiu para uma redução de 25% na duração da pena.

“Este caso não envolve um teste positivo para substâncias proibidas, mas mostra que as regras antidopagem vão além disso”, destacou Karen Moorhouse, diretora-executiva da ITIA.

“Reconheço o erro que cometi e vou me empenhar ainda mais para agir com diligência em tudo que envolve a integridade do esporte”, declarou Purcell em sua conta no Instagram.

Natural de Sydney, Purcell venceu o torneio de duplas masculinas de Wimbledon em 2022 ao lado de seu compatriota Matthew Ebden, e o US Open de 2024 junto com Jordan Thompson, também australiano. No circuito individual, alcançou o 40º lugar no ranking mundial em outubro de 2023.

O caso de Purcell é o mais recente episódio de doping no tênis. A ex-número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, retornou às competições após cumprir, em 2024, uma suspensão de um mês, devido a um teste positivo para uma substância proibida.

O atual número 1 do ranking masculino, o italiano Jannik Sinner, está afastado desde que aceitou uma suspensão de três meses por doping em fevereiro, após testar positivo duas vezes para traços de clostebol, um anabolizante, em março de 2024.

O tricampeão de Grand Slams deve retornar às quadras durante o Masters 1000 de Roma, que será realizado entre 7 e 18 de maio.

