Apagão Tenista brasileiro fica preso no elevador após queda de energia na Espanha Fernando Romboli, de 36 anos, foi resgatado pelos seguranças após ficar mais de 30 minutos no local

O tenista brasileiro Fernando Romboli ficou preso em um elevador do Masters 1000 de Madri após a queda de energia generalizada que afetou os moradores de Portugal e Espanha.

Depois de mais de 30 minutos, o atleta de 36 anos, número 62 do mundo em duplas do ranking ATP, foi resgatado pelos seguranças.

"30 minutos preso no elevador... se rolar um alternate agora não chego a tempo", escreveu o brasileiro nas redes sociais.

Apesar do susto, Romboli manteve o bom humor após sair do elevador e agora se prepara para entrar em quadra com sua dupla, o australiano John-Patrick Smith, pela primeira fase da competição. Eles enfrentarão os argentinos Andrés Molteni e Máximo González.

Contudo, o apagão não afetou apenas Romboli, e obrigou a organização a cancelar a rodada de segunda-feira. Somente três jogadores na categoria individual (Mirra Andreeva, Coco Gauff e Matteo Arnaldi) conseguiram avançar de fase, ontem, após conseguirem concluir seus jogos apesar do incidente.

Entre as partidas programadas para segunda-feira e adiadas para esta terça, destacam-se especialmente as oitavas de final das números 1 e 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek, que deveriam enfrentar, respectivamente, a norte-americana Peyton Stearns (N.44) e a russa Diana Shnaider (N.13).

A concessionária espanhola Red Elétrica confirmou a falha no país e a operadora de energia de Portugal afirmou que o apagão atingiu "toda a Península Ibérica", parte da França e Alemanha. Linhas telefônicas e semáforos foram afetados e, nos aeroportos, os embarques foram feitos "à moda antiga" e o check-in de forma manual.

