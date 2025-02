Tenista inglesa chora ao ver perseguidor e WTA expulsa homem das arquibancadas em Dubai

A- A+

A tenista britânica Emma Raducanu ganhou os holofotes do cenário esportivo por um motivo incomum. Ao perceber a presença de um homem que apresentou um "comportamento obsessivo" durante o jogo com a tcheca Karolina Muchova, nesta terça (18), pela segunda rodada do WTA 1000 de Dubai, ela entrou em pânico.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 19, 2025

A tenista pediu ao juiz que paralisasse o confronto e chorou. Em comunicado, nesta quarta (19), a WTA informou que o indivíduo que assediava a competidora foi expulso do estádio.



Não houve explicação imediata na terça-feira, quando a campeã do Aberto dos EUA de 2021 caminhou até o árbitro após o segundo jogo, disse algumas palavras, e então ficou em um pequeno espaço restrito entre as costas da cadeira do árbitro e a rede. A própria adversária foi uma das primeiras pessoas a oferecer apoio ao perceber o desespero da rival.



A organização do torneio emitiu, nesta quarta, uma declaração explicando a situação. Raducanu foi abordada em um espaço público na segunda-feira "por um homem que exibia comportamento fixo" e "esse mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante a partida de Emma na terça-feira... e posteriormente expulso".



"Ele será banido de todos os eventos da WTA enquanto aguarda uma avaliação de ameaça." O árbitro de cadeira ligou para os organizadores do torneio imediatamente quando Raducanu relatou suas preocupações no primeiro set da partida noturna.

WTA statement on the security incident in Dubai:



On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis… — wta (@WTA) February 19, 2025





Mesmo abalada, Raducanu concordou em continuar a partida. No confronto, a tenista britânica não conseguiu encontrar o seu melhor jogo e amargou uma derrota por 2 sets a 0 para Muchova com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.



Em função do incidente e decidida a garantir um amparo psicológico para a tenista, a WTA disse que estava trabalhando com Raducanu e sua equipe "para assegurar seu bem-estar e fornecer qualquer suporte necessário".

