Tenista espanhola Garbiñe Muguruza anuncia sua aposentadoria

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo, anunciou neste sábado (20) sua aposentadoria do circuito após quatorze meses fora das quadras. "Chegou a hora de me despedir. Foi uma carreira longa e bonita, mas sinto que chegou a hora de me aposentar”, disse Muguruza durante uma coletiva de imprensa por ocasião da entrega dos prêmios Laureus.

"É uma decisão que venho tomando aos poucos", explicou a ex-número um do mundo, especificando que "estes meses foram fundamentais". Muguruza não competia desde janeiro de 2023, quando disputou sua última partida oficial no torneio de Lyon.

"Quando parei de competir, voltei para casa e recebi o descanso de braços abertos. Cada dia que passava me sentia melhor e não sentia falta da disciplina e da dificuldade da vida que levava antes, então tem sido algo progressivo", disse Muguruza, de 30 anos.

A vencedora de Roland Garros em 2016 e de Wimbledon em 2017 obteve sua última vitória nas quartas de final de Tóquio, em setembro de 2022.

"Não houve um dia em que eu acordei e disse 'chega'. Aos poucos fui percebendo que o que mais quero é o meu próximo capítulo", disse Muguruza.

