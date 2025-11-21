A- A+

TÊNIS Tenista francês envia cartas de Pokémon do próprio acervo a menino que teve coleção roubada "Vai ser muito mimado no Natal", diz Térence Atmane, número 65 no ranking da ATP

Afixionado por Pokémon e dono de uma das maiores coleções de cartas da França, o tenista Térence Atmane, número 65, não teve dúvidas em entregar parte de seu acervo ao pequeno Nino, um menino de quatro anos que mora em Grenoble, uma comuna no país francês e que teve seus cards roubados a caminho da escola, segundo a mãe informou em redes sociais. "O mágico", como é apelidado, compartilhou em um story no Instagram as cartas que enviaria ao jovem como presente de Natal.

Para consolar o menino, além de recorrer à sua coleção — que conta com mais de 20.000 cartas, segundo o atleta — também enviou um bichinho de pelúcia do Pikachu, uma camiseta, uma foto autografada e duas bolas de tênis autografadas de Roland-Garros.

"O pequeno Nino vai ser muito mimado neste Natal ", acrescentou na legenda da foto.

"Estou realmente de coração partido ao ver que alguém teve a audácia de roubar um álbum de cartas Pokémon de uma criança de 4 anos ", lamentou Atmane.

Nino possui uma conta no Instagram e Tiktok, onde compartilha fotos e vídeos de suas preciosas cartas. A mãe, que não se identifica, relatou a história que chegou ao tenista, nesta segunda-feira.

De acordo com a responsável de Nino, o filho estava levando sua mais recente adição para o colégio, pois, mostraria aos amigos. No entanto, no transporte público, uma pessoa aproveitou do fato dela estar com duas crianças — uma delas um bebê de colo — para tomar a pasta e fugir correndo.

“Nino tinha levado sua pasta de cartões Pokémon, seu tesouro absoluto, para mostrar suas novas aquisições ao seu amigo Émile. Normalmente prefiro que ele o deixe em casa porque sei o quanto ele se preocupa com ela. Mas esta manhã ele queria tanto levá-lo com ele que finalmente concordei. No bonde, ele sentou-se silenciosamente, completamente absorvido nas suas cartas. E então, tudo virou de cabeça para baixo. Um jovem, eu diria que talvez na casa dos vinte anos, aproximou-se e arrancou a pasta das mãos antes de desaparecer tão rápido quanto chegou. 'Espere um segundo. Só um'. Com o bebê nos braços e o carrinho para lidar, não consegui fazer nada. Não sei se a pessoa 'reconheceu' o Nino da sua conta do tik tok ou se é realmente aleatório. Quando o Nino descobriu, eu vi o semblante dele partir-se. Para alguns, eram apenas cartões ou investimentos. Mas para ele, era a sua paixão, o seu orgulho, o seu pequeno mundo", disse a mãe.

Ela completou dizendo que as cartas valeriam entre 150 e 200 euros cada (R$ 925 a R$ 1230, na cotação atual). Mas se no início da semana ela informou que "um garotinho foi pra escola com o coração apertado", nesta quinta-feira ela compartilhou a felicidade de Nino ao ter os mimos recebidos não apenas do tenista como de outros internautas.

"Queremos agradecer imensamente pelo incrível apoio que deram ao Nino. A vossa gentileza, mensagens, donativos de cartões e solidariedade estão a colocar um sorriso no rosto do Nino novamente! Depois da provação que ele passou, ver tanta gente a se reunir por ele fez-nos subir. Transformaste um momento difícil numa verdadeira corrente de bondade", escreveu a mãe.

Veja também