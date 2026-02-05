A- A+

TÊNIS Tenista francês perde todos os pontos após mexer no celular durante tie-break e gera polêmica Ugo Humbert, 38 º do mundo, parou o jogo para olhar o telefone na bolsa e, na sequência, perdeu partida

O tenista francês Ugo Humbert protagonizou uma cena inusitada na segunda rodada do ATP 250 de Montpellier, na França. Durante o tie-break do terceiro set, ele interrompeu a partida antes de sacar para pegar o celular na bolsa. Na sequência, ele perdeu quatro pontos e foi eliminado pelo compatriota Adrian Mannarino por 7/6 (4), 3/6, 7/6 (4).

Antes de a partida ir para o tie-break, Humbert, número 38 do mundo, desperdiçou três match points. Mannarino salvou a quebra, confirmou o saque e levou o jogo para o tie-break, onde aconteceria a cena bizarra.

This is not something I’ve ever seen on the tennis court.

Humbert checking his phone mid-tiebreak. Then losing the next 4 points.



pic.twitter.com/y4koG97xUF — The Tennis Site (@TheTennisSite) February 4, 2026

No tie-break, Mannarino venceu os três primeiros pontos, mas Humbert reagiu com quatro pontos seguidos. Foi nesse momento, antes de ir para o saque, que ele decidiu procurar o telefone na bolsa. Ele olhou a tela por um breve instante, guardou o celular e fez um gesto de desculpas a Mannarino e ao árbitro.

A pausa não fez bem ao tenista francês, que perdeu os quatro pontos seguintes e o jogo.





Levar o celular para quadra não é proibido pelos torneios. Mas os tenistas costumam pegá-los apenas após as partidas. Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, deu uma olhada em seu telefone enquanto a cerimônia de premiação do Australian Open era preparada no último domingo.

A campeã juvenil do Australian Open, Ksenia Efremova, também pegou o telefone para fazer uma videochamada com a mãe, na França, durante a comemoração do título ainda em quadra.

Ano passado, Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, recebeu uma advertência por conduta antidesportiva ao usar o celular de um membro da equipe para fotografar a marca de uma bola contestada em um torneio de saibro.

