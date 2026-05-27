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Tenista Hailey Baptiste deixa Roland Garros em cadeira de rodas após lesão grave no joelho

Americana caiu em quadra durante partida da segunda rodada de Roland Garros e precisou abandonar o jogo sob lágrimas

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Hailey BaptisteHailey Baptiste - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

A tenista americana Hailey Baptiste sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida contra a chinesa Wang Xiyu pela segunda rodada de Roland Garros, nesta quarta-feira. A jogadora caiu em quadra após tentar alcançar uma bola e deixou a arena em cadeira de rodas, chorando e sob aplausos do público.

O incidente aconteceu quando Wang Xiyu vencia o primeiro set por 5 a 4. Baptiste tentou executar uma direita cruzada, mas o joelho esquerdo cedeu no movimento. A americana caiu imediatamente no saibro e gritou de dor, enquanto recebia atendimento médico ainda em quadra.

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Segundo relatos da imprensa internacional, o pai da atleta entrou na quadra para confortá-la durante o atendimento. Depois de alguns minutos, Baptiste foi retirada com a perna imobilizada e elevada. Com a desistência, Wang avançou automaticamente para a próxima fase do Grand Slam francês.

Aos 24 anos, Baptiste vive a melhor fase da carreira. Atual número 32 do ranking mundial, a americana vinha de uma campanha de destaque na temporada de saibro, incluindo uma vitória sobre a então número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, no Madrid Open.

A tenista também havia chamado atenção em Roland Garros ao eliminar Barbora Krejcikova na primeira rodada do torneio.

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