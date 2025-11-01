S�b, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado01/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Tenista mais velho que chegou ao topo do ranking mundial se aposenta aos 45 anos

Rohan Bopanna conquistou 26 títulos com 15 parceiros diferentes e acumulou 539 vitórias no circuito

Reportar Erro
Rohan Bopanna, tenista mais velho que chegou ao topo do ranking mundial, se aposenta aos 45 anosRohan Bopanna, tenista mais velho que chegou ao topo do ranking mundial, se aposenta aos 45 anos - Foto: Getty Images via AFP

O indiano Rohan Bopanna anunciou neste sábado sua aposentadoria aos 45 anos. Especialista em duplas, ele foi o mais velho tenista a alcançar o topo do ranking mundial (simples ou duplas) e chegou ao posto ao vencer o Aberto da Austrália em 2024 ao lado do australiano Mattew Ebden.

O principal de 26 títulos de sua carreira o levou à liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) aos 43 anos e 331 dias, superando Mike Bryan, dos EUA, que detinha o recorde de número um mais velho com 41 anos e 76 días.

"Como dizer adeus a algo que deu sentido à sua vida? Depois de 20 anos inesquecíveis no circuito, chegou a hora. Estou oficialmente pendurando a raquete. Meu coração está pesado e grato. O tênis não foi apenas um jogo para mim. Deu-me um propósito quando estava perdido, força quando estava quebrado e fé quando o mundo duvidou de mim", escreveu Bopanna em suas redes sociais.

Bopanna conquistou 26 títulos com 15 parceiros diferentes e acumulou 539 vitórias no circuito. Em simples, nunca conseguiu destaque, sem nunca ter figurado entre os top 200 e sem ter disputado um Grand Slam.

Leia também

• Vômito, lesões e 'burnout': circuito do tênis expõe desgaste de atletas

• Lenda do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia no coração

• João Fonseca impressiona lendas em título da Laver Cup: "Será um dos grandes do tênis"

Apesar de ser especialista em duplas, Bopanna foi fundamental em um confronto com o Brasil pela repescagem da Copa Davis em 2010 ao disputar duas partidas de simples, em Chennai. Ele perdeu do então número um do Brasil, Thomaz Bellucci, em cinco sets e fez o terceiro ponto dos indianos no quinto e decisivo jogo, contra Ricardo Mello.

A última partida de Bopanna aconteceu no Masters 1000 de Paris, quando ao lado de Alexander Bublik foi derrotado por John Peers e JJ Tracy na primeira rodada.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter