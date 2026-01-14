A- A+

Tênis Tenista mostra queimadura de sol nas costas após partida na Austrália: "Não é brincadeira" Renata Zarazúa alertou sobre os riscos da exposição ao sol durante competições no país dias antes do Australian Open

A tenista mexicana Renata Zarazúa publicou, nos últimos dias, uma foto para mostrar a queimadura de sol que sofreu nas costas durante o Hobart Open, um torneio profissional de tênis feminino da série WTA 250. A mexicana de 28 anos alertou sobre os riscos da exposição ao sol durante competições no país.

"O sol australiano não é brincadeira", compartilhou a tenista mexicana.

Renata Zarazúa, que atualmente ocupa a 75ª posição no ranking da WTA, está se preparando para sua participação no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, ganhando experiência no Hobart Open.

No Australian Open, não é incomum que os termômetros superem os 35°C, com registros que podem ultrapassar os 40°C e picos próximos de 44°C.

Renata Zarazúa, tenista mexicana, compartilhou a queimadura de sol que sofreu nas costas durante torneio na Austrália. Foto: Instagram/Reprodução

Diante desse cenário, a ATP mantém um protocolo específico para situações de estresse térmico.

Caso o índice WBGT (que mede o impacto do calor no corpo) ultrapasse 32,2°C, partidas disputadas em melhor de três sets podem ser interrompidas, com a liberação de pausas de até dez minutos para jogadores e árbitros.

Em casos mais extremos, a organização pode acionar o teto retrátil das quadras ou até suspender os jogos.

