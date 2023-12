Tenista Rafael Nadal deixa em aberto possibilidade de prolongar sua carreira para além de 2024

O tenista espanhol Rafael Nadal, ausente das quadras há quase um ano, deixou neste domingo (31) a porta aberta para a continuação de sua carreira após a temporada de 2024.

"O problema quando digo que esta será minha última temporada é que não posso prever 100% o que acontecerá no futuro. Obviamente o percentual é alto de que esta seja a última vez que jogo aqui na Austrália", acrescentou.

Após 347 dias de ausência devido a uma lesão no quadril, o espanhol de 37 anos regressou ao torneio de Brisbane. A dupla dele perdeu por 6-4 e 6-4 para a dupla australiana Jordan Thompson e Max Purcell.

Ele entrará na disputa do torneio de simples, enfrentando um velho conhecido, Dominic Thiem. O austríaco, vindo da fase de classificação, que também tenta voltar ao seu mais alto nível, depois de ter sofrido com uma lesão nas últimas temporadas, foi sua vítima duas vezes em finais de Roland-Garros.

A grande questão diz respeito às condições físicas de Nadal, após 22 anos de uma carreira rica em títulos, mas com inúmeras lesões. A última no iliopsoas, que exigiu duas operações, ocorreu durante o Aberto da Austrália, em janeiro de 2023.

"Não posso prever como estarei nos próximos seis meses. Não posso prever se o meu corpo me permitirá desfrutar do ténis tanto como nos últimos vinte anos", insistiu Nadal, que confessou ter pensado em abandonar as quadras.