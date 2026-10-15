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Tênis

Tenista sérvio é suspenso até 2050 por manipular jogos

O jogador de 29 anos manipulou seis jogos, cinco dos quais participou, e tentou interferir em outros seis entre 2022 e 2024, informou a ITIA

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Competição de tênis Competição de tênis  - Foto: Pixabay

O tenista sérvio Stefan Milicevic foi punido com 24 anos de suspensão, até 2050, por comandar uma "rede corrupta" de manipulação de jogos, anunciou a Agência Internacional para a Integridade no Tênis (ITIA) nesta quinta-feira (15).

O jogador de 29 anos manipulou seis jogos, cinco dos quais participou, e tentou interferir em outros seis entre 2022 e 2024, informou a ITIA.

"Milicevic também foi acusado de recrutar ou tentar recrutar vários jogadores profissionais como parte de uma rede corrupta durante o mesmo período, o que levou diversos outros jogadores a manipular resultados", acrescentou a entidade em comunicado.

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O sérvio, cujo melhor ranking na ATP foi um modesto 1.338º lugar, não participou nem colaborou com a investigação, segundo a ITIA, e também foi multado em US$ 70 mil (cerca de R$ 350 mil na cotação atual).

A ITIA acrescentou: "Enquanto estiver suspenso, Milicevic não poderá jogar, treinar, nem comparecer a nenhum evento organizado ou sancionado pela World Tennis, pela WTA, pela ATP, pelos Grand Slams ou por qualquer associação nacional".

A suspensão terminará oficialmente no dia 8 de outubro de 2050.

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