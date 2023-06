A- A+

tênis Tenista Thiago Wild chega ao Rio de Janeiro para se apresentar à Justiça Segundo comunicado da assessoria de imprensa do atleta, após encerrar sua participação no torneio de Roland Garros, o tenista viajou diretamente para o Rio de Janeiro

O tenista brasileiro Thiago Wild, que responde a processo e violência doméstica, comunicou via assessoria de imprensa que "após encerrar sua participação no torneio de Roland Garros, viajou diretamente para o Rio de Janeiro para se apresentar à Justiça e tomar ciência do processo criminal iniciado pelo Ministério Público daquele Estado".

Ainda segundo o comunicado, "a partir de agora, a defesa do atleta apresentará ao Poder Judiciário todos os elementos que possui e que demonstram a inconsistência das acusação formuladas e comprovam sua inocência".

Thiago é réu em processo movido pela ex-mulher Thayane Lima, que sofreu violência doméstica enquanto esteve casada com ele. O relacionamento durou cerca de dois anos. O processo é de 2021, mas a Justiça não conseguiu localizar o atleta em três tentativas desde então.

O advogado de defesa de Thiago, Rafael Fabrício de Melo havia dito ao GLOBO que não há interesse da defesa em criar obstáculos para o prosseguimento do processo. Ele explicou que a não localização do acusado ocorreu porque o tenista não reside mais no Rio de Janeiro.

