A- A+

Tênis Conheça tenistas que vão representar Pernambuco na Copa das Federações 2025 e veja como ajudar Dezesseis atletas da categoria Infanto Juvenil, entre as modalidades masculina e feminina, farão parte da equipe em Uberlândia-MG; movimento de pais lança campanha de arrecadação

Dezesseis tenistas da categoria Infanto Juvenil vão representar Pernambuco na Copa das Federações de Tênis 2025, em Uberlândia-MG.

Além disso, os atletas irão participar do Brasileirão nos níveis GA e GA+.

O Brasileirão nível GA começa a partir do dia 14 de julho, enquanto o torneio entre Federações tem início no dia 20 deste mês e vai até o dia 24.



Na sequência, alguns dos atletas vão para a disputa do GA+, que classifica os melhores do ranking nacional.

O treinador do Nacional Tênis Clube, que fica no complexo da Ilha do Retiro, Rolando Bordas, será o delegado responsável pela equipe pernambucana e será acompanhado por outros três treinadores. Ele destacou a importância da Copa de Federações.

"É um evento diferente, jogam todas as federações do Brasil. É um torneio que tem muitos jogadores e os melhores representantes a nível nacional do tênis", iniciou.

Dos 16 tenistas que vão viajar para a Copa das Federações, 13 são treinados diariamente por Rolo. Segundo o treinador, a competição em equipe gera uma maior maturidade para os atletas.

“Parece que há uma responsabilidade extra e isso gera um crescimento no jogador. Uma seriedade e maturidade diferente. O clima que se vive nestes torneios com o barulho da torcida contra. Não só enfrentar grandes jogadores, sinto que há fatores externos que influenciam muito”, completou.

Tenistas e comissão técnica que vão representar Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Representantes de PE

Rafael Daher, da categoria Sub-16, é um dos atletas mais experientes que vai representar a delegação pernambucana. 2025 será a terceira vez que o tenista participará do torneio.

"É sempre legal. Podemos matar a saudade de amigos de outros estados e de realmente competir com outros atletas, ver o nível deles e saber onde precisamos melhorar para o próximo ano", disse Rafael.

Por outro lado, Giovana Bezerra é uma das caçulas da equipe. Da categoria Sub-12, ela vai disputar a Copa das Federações pela primeira vez.

“Eu fico meio nervosa, mas é muito legal ver o espírito esportivo. A Copa das Federações pode ter torcida a favor e contra, então a gente já vem se preparando para isso”, afirmou a menina que é uma das quatro meninas que vão representar Pernambuco.

Outra representante feminina, Beatriz Andrade, da categoria Sub-16, chega para o torneio como campeã da edição de 2024 na categoria Sub-14.

“Foi muito legal a experiência. A adrenalina é muito diferente de outros torneios. Tem muito mais gente por ser estado contra estado", destacou.

Outro que vai em busca do segundo título é João Vieira, da categoria sub-14. Indo para sua terceira edição da Copa das Federações, ele comentou sobre o sentimento de representar o estado e de disputar o Brasileirão GA+.

"Treinei muito. Estou bem preparado para esses torneios. É muito bom porque você se sente confiante por querer representar seu estado. É muito massa jogar com meus amigos e ter bons resultados".

Rafael Daher, tenista da categoria Sub-16. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Giovana Bezerra, tenista da categoria Sub-12. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Beatriz Andrade, tenista da categoria Sub-16. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

João Vieira, tenista da categoria Sub-14. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Pernambuco vai disputar a Copa das Federações. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Apoio

Os custos das passagens, hospedagens e alimentação dos tenistas que vão representar Pernambuco estão sendo arcados pelos responsáveis dos atletas.

Desde o ano passado, um grupo de pais composto por Bruna di Paula, Suzana Daher e Cristhiano Costa, iniciaram o "Movimento Tênis Infanto Juvenil PE" com o objetivo de impulsionar a modalidade entre as crianças e adolescentes no estado.

O movimento lançou uma campanha de arrecadação por meio do site vakinha.com.br (clique aqui).



A colaboração também pode acontecer via Pix pela chave: [email protected].

Para mais informações, veja o perfil do grupo no instagram: @tenisinfantojuvenil.pe.

Veja também