A- A+

Crise "Tensão máxima": Jornal espanhol critica postura de Depay e expõe momento delicado no Corinthians Atacante holandês estaria insatisfeito com valores atrasados de bônus e direitos de imagem

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians pode estar próxima de um colapso. Contratado em setembro de 2024 com grande expectativa, o atacante holandês enfrenta um momento delicado dentro e fora de campo.



Segundo o jornal espanhol AS, a relação entre jogador e clube "azedou" nos bastidores após o não pagamento de bônus previstos em contrato — entre eles, um valor relacionado à conquista do Campeonato Paulista deste ano.

Depay estaria cobrando uma dívida de 730 mil euros (cerca de R$ 4,7 milhões), valor que pode dobrar nos próximos meses com a inclusão de garantias de direitos de imagem.

Diante da situação, o jogador teria faltado a treinos como forma de protesto, o que gerou uma sanção interna por parte da diretoria. O periódico descreve que o momento é de "tensão máxima".

O atacante começou sua trajetória no futebol brasileiro com boas atuações, mas foi perdendo espaço à medida que vieram críticas sobre comprometimento e questões extracampo.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, Depay jogou apenas 136 minutos em quatro partidas, sem marcar gols e com uma substituição no intervalo na última rodada, contra o São Paulo. O rendimento abaixo do esperado acende o sinal de alerta no Parque São Jorge.

A postura do atleta remete a episódios anteriores em sua carreira, como nas passagens por Manchester United e Lyon, onde foi acusado de centralizar as atenções e não seguir o espírito coletivo. Juninho Pernambucano, então diretor do clube francês, chegou a dizer que Depay “só queria um time para si”.

Veja também