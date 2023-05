A- A+

Náutico Tentando acerto com Tiago Alves, Náutico não descarta pedir parcelamento de dívida na CNRD Alvirrubro está impossibilitado de registrar novos jogadores

Se dentro de campo as coisas não estão andando como o planejado para o Náutico, fora dele os problemas também estão incomodando a diretoria alvirrubra. Recentenmente, o Timbu foi impedido de registrar novos atletas, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), por conta de uma dívida com o zagueiro Tiago Alves, que passou pelos Aflitos em 2017. No entanto, o clube pernambucano está correndo para resolver a pendência.

À Folha de Pernambuco, o vice-presidente jurídico do clube, Luiz Gayão, contou que está aguardando um retorno do advogado do atleta para tentar um acordo. Ainda segundo o dirigente alvirrubro, caso o representante de Tiago não dê uma resposta até esta quarta-feira (17), um novo caminho será tomado. O Náutico irá propor um parcelamento junto a CNRD.

A pressa do Náutico para registrar jogadores se dá porque dois jogadores recém-chegados estão impossibilitados de entrar em campo devido a punição. São os casos dos zagueiros Danilo Cardoso e Wesley Júnior, que chegaram para defender as cores alvirrubras na Série C do Brasileiro.

O Timbu também tenta a chegada de um novo técnico, após a demissão de Dado Cavalcanti. Contudo, de acordo com a CBF, a sanção vale apenas para atletas contratados.

Confira a nota do Náutico sobre a punição

O Clube Náutico Capibaribe foi notificado, na última semana, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), de uma decisão que impossibilita o clube de inscrever novos atletas. A medida se dá por conta de valores ainda em aberto com o ex-zagueiro alvirrubro Tiago Alves, que defendeu nossas cores em 2017.

O departamento jurídico do Náutico está, desde o momento da notificação, atuando para reverter a decisão o mais rápido possível, que impossibilita a inscrição de atletas profissionais ou de base no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

