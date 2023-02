A- A+

Sport Tentando estender vínculo de Juba, presidente do Sport afirma que atleta quer deixar o clube Vínculo do prata da casa se encerra em agosto; Cruzeiro estaria preparando proposta

Às vésperas do clássico com o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, um assunto agitou os bastidores do Sport nesta sexta-feira (10). Em entrevista à Rádio Clube, o presidente rubro-negro, Yuri Romão, afirmou que a diretoria vem tentando renovar o contrato de Luciano Juba, que se encerra em agosto. Contudo, de acordo com o mandatário, o prata da casa tem o desejo de deixar a Ilha do Retiro.

"Há quase um ano que a gente tenta renovar esse contrato de Luciano Juba. É um garoto que eu gosto muito como pessoa, garoto que nunca faltou com a responsabilidade, com respeito para com o clube, isso eu não poderia deixar de registrar. Agora, o que o empresário nos diz e o que o próprio Luciano diz ao nosso executivo de futebol Jorge Andrade é de que ele não quer mais ficar no Sport. Ele quer jogar uma Série A ou até mesmo fazer uma transferência para o futebol internacional", destacou.

Segundo Romão, o Sport tem como objetivo estender o vínculo do camisa 46 pelo menos até o final da temporada, com o intuito de ter o jogador durante todo o calendário. "O que a gente está pleiteando é que ele pelo menos renove até o final do ano. E até o final do ano a gente inventar uma negociação com um futebol internacional ou talvez até mesmo com o futebol local na Série A", explicou.

"É um jogador importante dentro do nosso conjunto para o projeto que a gente armou pra esse ano. Então, estamos fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis para tê-lo até o final do ano pelo menos", completou.

Ainda de acordo com o presidente rubro-negro, as propostas pelo jogador são interessantes. Entretanto, a prioridade neste momento é seguir tentando renovar com o atleta de 23 anos. Segundo apurou a Folha de Pernambuco, o Cruzeiro prepara uma oferta pelo atleta nos próximos dias. Além disso, Fluminense e Bahia monitoram a situação.

"O empresário não nos nega. Ele mandou para mim e é verdade a proposta. Ele não diz os clubes, mas os valores. São valores altíssimos para o nosso padrão, para a nossa realidade. Agora, é importante dizer, ele tem contrato conosco até 31 de agosto, e a janela vai até julho, então se a gente não encontrar uma solução possivelmente ele vai ficar o restante do ano fora, sem jogar", salientou.

Deste a temporada passada, Luciano Juba tem sido o destaque do Sport. Em 2023, em nove partidas com a camisa rubro-negra, o jogador revelado no Leão já participou diretamente de sete gols da equipe. São duas bolas na rede e cinco assistências.

