Tentativa de mortal de jogador de beisebol durante programa ao vivo termina em tombo e viraliza

Durante uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira, um convidado acabou protagonizando um momento inusitado e viral. O jogador Robert Anthony Cruz, conhecido como Coach RAC, integrante do time de beisebol Savannah Bananas, tentou realizar um mortal para trás no estúdio e caiu de rosto no chão, em rede nacional.

O episódio aconteceu no programa CNN News Central, quando as câmeras cortaram para Cruz, que se preparava para a acrobacia.

Veja o vídeo:

Ao falhar no salto e atingir o chão com força, foi possível ouvir um barulho seco. A apresentadora Kate Bolduan reagiu imediatamente:

— Oh, Jesus — exclamou, visivelmente surpresa.

A cena cortou para o rosto chocado da jornalista, que levou as mãos à boca, enquanto o colega John Berman tentava retomar o clima da transmissão:

— O que vocês acabaram de ver aí é uma nova versão do passatempo favorito da América — disse, com um leve sorriso.

#BREAKING: Watch as a Savannah Bananas baseball player performer attempts a backflip during a live segment on CNN, only to face plant hard in front of the live cameras. The unexpected slip left anchors stunned pic.twitter.com/DQRWud8yp0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 24, 2025

Coach RAC, aparentemente atordoado, levantou-se de joelhos e afirmou:

— Isso nunca acontece.

Apesar do susto, Cruz conseguiu se levantar e aparentava estar bem. O programa seguiu com uma reportagem gravada sobre os Savannah Bananas, equipe sediada na Geórgia conhecida por misturar beisebol com performances acrobáticas e teatrais — uma espécie de "Harlem Globetrotters" do diamante.

