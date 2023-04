A- A+

Campeonato Pernambucano "Ter o mental muito forte", diz Rafael Thyere sobre sequência de decisões do Sport O Leão tem até no início de maior as finais da Copa do Nordeste e do Pernambucano, além da partida de volta da Copa do Brasil

Jogo decisivo na Copa do Brasil e as finais do Pernambucano e da Copa do Nordeste. Essa é a realidade do Sport até o início de maio. Capitão da equipe, Rafael Thyere comentou, em coletiva no salão nobre da FPF, nesta sexta-feira (14), sobre o momento vivido pelo grupo.

Depois de empatar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Coritiba, o Sport encara o Retrô neste sábado (15) na primeira partida da decisão do Estadual. Dia 19 tem a ida contra o Ceará, no Nordestão. As voltas diante da Fênix e do Coxa são, respectivamente, nos dias 22 e 26. A sequência termina contra o Vozão, no dia 3 de maio.

"Primeiro é um motivo de muito orgulho poder estar num clube do tamanho do Sport disputando tantas decisões. Esse sentimento é do grupo. O mais importante nesse momento é ter o mental muito forte. O treinamento de campo em si fica muito complicado, porque fica um jogo atrás do outro", iniciou.

"Acho que nesse momento precisamos estar muito focados e concentrados naquilo que é preciso fazer, no que o professor pede. Todo jogador quer chegar em jogos assim. Decisão na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Pernambucano", concluiu o zagueiro rubro-negro.

Bolas e troféu do Campeonato Pernambucano. Foto: Júnior Soares // Folha de Pernambuco

participaram da coletiva o auxiliar técnico leonino Luís Flores, o volante Jean e o diretor de futebol Gustavo Jordão, pelo Retrô. O diretor projetou a final pelo lado da Fênix, que chega na decisão pelo segundo ano consecutivo.

"A gente está tendo muita maturidade para enfrentar mais uma final. O clube vem crescendo e a vinda desses atletas como Jean, Fernandinho e Rômulo agregam muito. Hoje a gente vai muito mais consistente para disputar essas duas finais. Tenho certeza que quem vai ganhar mais é o torcedor", analisou.



