Ter Stegen anuncia nova cirurgia nas costas e ausência no Barcelona por 3 meses: 'Dia difícil'

O torcedor do Barcelona não contará com as defesas de Ter Stegen no começo da próxima temporada. O goleiro titular revelou nesta quinta-feira que terá de passar por nova cirurgia nas costas - fez a primeira em dezembro de 2023 - e ficará afastado por três meses, se transformando no primeiro desfalque para 2025/26, após se ausentar de quase todas as partidas da temporada passada por grave lesão no joelho direto.

Depois de longa recuperação da cirurgia no joelho, Ter Stegen voltou na reta final da temporada passada. Mas apenas para o banco de reservas. No último jogo do Barcelona na temporada passada, Iñaki Peña foi quem encarou o Athletic de Bilbao, com o camisa 1 como opção. Antes, era o polonês Szczesny quem vinha atuando com frequência para "quebrar um galho" após voltar atrás na aposentadoria justamente pela lesão do alemão.



Quando todos imaginavam que o titular voltaria - está no Barcelona desde 2014 -, um comunicado nas redes sociais trouxe tristeza aos catalães. "Caros Culers, visto as cores e a camisa do FC Barcelona com muito orgulho, seja dentro ou fora de campo, nos momentos de sucesso e nos momentos difíceis. Hoje é um dia pessoalmente difícil para mim", afirmou o goleiro, ao revelar que as dores nas costas prosseguem e o tirarão novamente dos gramados. Depois de longa recuperação da cirurgia no joelho, Ter Stegen voltou na reta final da temporada passada. Mas apenas para o banco de reservas. No último jogo do Barcelona na temporada passada, Iñaki Peña foi quem encarou o Athletic de Bilbao, com o camisa 1 como opção. Antes, era o polonês Szczesny quem vinha atuando com frequência para "quebrar um galho" após voltar atrás na aposentadoria justamente pela lesão do alemão.Quando todos imaginavam que o titular voltaria - está no Barcelona desde 2014 -, um comunicado nas redes sociais trouxe tristeza aos catalães. "Caros Culers, visto as cores e a camisa do FC Barcelona com muito orgulho, seja dentro ou fora de campo, nos momentos de sucesso e nos momentos difíceis. Hoje é um dia pessoalmente difícil para mim", afirmou o goleiro, ao revelar que as dores nas costas prosseguem e o tirarão novamente dos gramados.



"Fisicamente e atleticamente, sinto-me em ótima forma, embora, infelizmente, não esteja livre de dores. Após intensas discussões com a equipe médica do FC Barcelona e especialistas externos, a maneira mais rápida e segura de me recuperar totalmente é por meio de uma cirurgia nas costas", revelou.



E explicou o tempo de ausência. "Depois da minha última operação nas costas, voltei aos campos depois de 66 dias. Desta vez, os médicos acreditam que serão necessários cerca de três meses como precaução, para evitar qualquer risco", explicou.



Ter Stegen revelou que a notícia de novo processo cirúrgico o abalou. "Emocionalmente, dói muito não poder apoiar o time durante esse período. Felizmente, a reabilitação está sendo administrável e o caminho de volta está livre", disse. "Manterei vocês atualizados sobre minha recuperação e sinceramente quero agradecer a todos vocês, queridos Culers, por sempre estarem ao meu lado. Não se preocupe, eu voltarei!"

