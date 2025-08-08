Sex, 08 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Ter Stegen se entende com diretoria e volta a ser capitão do Barcelona

Goleiro publicou em sua conta no Instagram que estava "disposto a colaborar" para resolver a situação

Reportar Erro
Goleiro entrou em acordo após desentendimento com a diretoriaGoleiro entrou em acordo após desentendimento com a diretoria - Foto: Reprodução/@mterstegen1

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, contra quem o Barcelona havia aberto um processo disciplinar, foi recebido com a diretoria 'blaugrana' e assinou uma autorização para que o clube enviasse à LaLiga seu relatório médico, anunciado o Barça nesta sexta-feira (8).

Leia também

• Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonzalo Díaz e comemora

• Botafogo anuncia contratação do goleiro Neto

• PSG fecha acordo com Lille para contratar o goleiro Lucas Chevalier

O comunicado do clube catalão veio horas depois de Ter Stegen ter publicado em sua conta no Instagram que estava “disposto a colaborar” para resolver a situação.

Depois do sinal verde do goleiro, o Barcelona explicou que o processo disciplinar está encerrado e que ele voltará a ser o capitão da equipe.

Recomendado pela diretoria a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que passou recentemente por uma cirurgia nas costas, não queria que o Barça comunicasse seu procedimento médico para que a LaLiga avaliasse seu tempo de ausência.

O goleiro de 33 anos, que retirou a barreira de capitão na quinta-feira, dois dias depois de o clube ter aberto um processo disciplinar contra ele, revelou em sua publicação no Instagram que os últimos meses foram "especialmente difíceis (...) tanto físicos como pessoalmente".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Apesar disso, Ter Stegen garantiu que seu compromisso com a equipe “continua sendo total”.

O goleiro afirmou que passou pela cirurgia com pleno conhecimento e aprovação do Barcelona, "com a intenção de priorizar" sua saúde e carreira esportiva "a longo prazo".

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o período de recuperação de Ter Stegen para cumprir com a exigência do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, tem concorrência no gol do recém-contratado Joan García e do polonês veterano Wojciech Szczesny.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter