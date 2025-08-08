A- A+

Futebol Ter Stegen se entende com diretoria e volta a ser capitão do Barcelona Goleiro publicou em sua conta no Instagram que estava "disposto a colaborar" para resolver a situação

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, contra quem o Barcelona havia aberto um processo disciplinar, foi recebido com a diretoria 'blaugrana' e assinou uma autorização para que o clube enviasse à LaLiga seu relatório médico, anunciado o Barça nesta sexta-feira (8).

O comunicado do clube catalão veio horas depois de Ter Stegen ter publicado em sua conta no Instagram que estava “disposto a colaborar” para resolver a situação.

Depois do sinal verde do goleiro, o Barcelona explicou que o processo disciplinar está encerrado e que ele voltará a ser o capitão da equipe.

Recomendado pela diretoria a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que passou recentemente por uma cirurgia nas costas, não queria que o Barça comunicasse seu procedimento médico para que a LaLiga avaliasse seu tempo de ausência.

O goleiro de 33 anos, que retirou a barreira de capitão na quinta-feira, dois dias depois de o clube ter aberto um processo disciplinar contra ele, revelou em sua publicação no Instagram que os últimos meses foram "especialmente difíceis (...) tanto físicos como pessoalmente".

Apesar disso, Ter Stegen garantiu que seu compromisso com a equipe “continua sendo total”.

O goleiro afirmou que passou pela cirurgia com pleno conhecimento e aprovação do Barcelona, "com a intenção de priorizar" sua saúde e carreira esportiva "a longo prazo".

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o período de recuperação de Ter Stegen para cumprir com a exigência do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, tem concorrência no gol do recém-contratado Joan García e do polonês veterano Wojciech Szczesny.

