Terceira edição da Copa Recife de Vôlei acontece neste fim de semana, na FPS Sports

Neste sábado (31) e domingo (1º), será realizada a 3ª edição da Copa Recife de Vôlei Escolar, um dos principais eventos esportivos escolares da capital pernambucana, no Clube FPS.

O evento reúne equipes femininas de destaque de diversas instituições de ensino, como Blue School, Cecília Meireles, Eleva, Grande Passo e Motivo, que disputarão a competição em sistema de rodízio, até a definição do campeão.

“Fizemos um formato para que todas as equipes joguem o máximo de partidas. Nossa maior intenção é fomentar a modalidade e garantir um espaço de qualidade para as famílias”, afirmou o coordenador do evento, Roberto Gomes.

A entrada é gratuita para o público que deseja prestigiar os jogos. A expectativa é que cerca de 500 pessoas compareçam para acompanhar a competição nos dois dias de disputa.



