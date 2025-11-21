A- A+

Confraternização Terceira edição do Festival Criançã Cidadã da ABECC acontece neste domingo (23) Evento acontece no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem

No próximo domingo (23), cerca de 360 atletas participarão da terceira edição do Festival Criança Cidadã Desembargador Nildo Nery dos Santos. O evento acontece no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e tem como objetivo promover a confraternização de diversas academias e projetos sociais voltados para a prática de esportes.

Nesta edição do festival, o editor de Cotidiano e Esportes da Folha de Pernambuco, Geison Macedo, é um dos homenageados. A honraria é dada pelo reconhecimento e contribuição na divulgação do trabalho realizado pela Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABEEC), realizadora do evento.

Na ocasião, os atletas irão apresentar as suas habilidades no karatê, judô e taekwondo, modalidades esportivas oferecidas pela ABECC. Apesar de não se tratar de competição, todos os participantes receberão medalhas.

Idealizada pelo presidente da associação, o desembargador Nildo Nery dos Santos, que dá nome ao festival, a ABECC atende, atualmente, cerca de 150 jovens do Recife que vivem em áreas de vulnerabilidade social, oferecendo práticas esportivas, aula de reforço escolar e atendimentos nas áreas de nutrição e psicologia.

“É um momento de confraternização e de homenagear quem teve um olhar diferenciado para questões sociais. O festival promove a amizade entre os atletas. É uma maneira de agradecer por mais um ano transformando vidas por meio da educação e do esporte”, destacou a coordenadora geral da ABECC, Thais Melo.

